景氣曙光漸現 2024返成長動能 法人推上銀

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上銀（2049 TT）

景氣曙光漸現

結論：雖然23Q4上銀營收展望受歐洲市場23H2需求降溫影響而轉差，且目前多數產品線訂單能見度偏低，不過，觀察中國汽車銷售量等自動化產業重要趨勢指標，群益認為，2024年上銀有機會重拾成長動能，換言之，23Q4即為此波空頭景氣低點。

保守看待23Q4營運：23Q3上銀的營收65.58億元，QoQ-0.39%，雖與23Q2相去不遠，但仍為低於70億元的相對低水準。就各主要銷售地區而言，23H2僅東南亞市況較佳，美國市場需求則持穩，然而，歐洲市場23Q3景氣轉差，表現低於上銀先前預估，加上日本市場買氣降溫、中國市場需求未見回溫跡象，保守看待23Q4營運。

2024年上銀營收有機會重拾成長動能：雖然上銀滾珠螺桿、線性滑軌等產品目前訂單能見度僅1.5～2個月（先前可達3～4個月），多數客戶釋單態度保守，不過，觀察中國汽車銷售量、中國製造業採購經理人指數（PMI）、日本工具機新增訂單金額等自動化產業重要趨勢指標，群益認為，2024年上銀有機會重拾成長動能，亦即23Q4即為此波空頭景氣低點，說明如下：

首先，09/2023中國汽車銷售量為285.8萬輛，MoM+10.69%，為01/2018迄今最高，01~09/2023銷售量為2,106.6萬輛，YoY+8.25%，買氣轉趨熱絡，且預估2024年仍持續。

此外，09/2023中國製造業PMI為50.2，已連續4個月攀升，並為近6個月首次重回景氣擴張點50之上，預估23Q4再走揚，原因在於中國內需市場受惠於穩增長政策。

再者，日本工具機08/2023新增訂單金額為1,148億日圓，YoY-17.63%，MoM+0.37%，雖仍偏低，但05~08/2023年減少幅度逐月縮小，關鍵在於日本以外市場需求狀況持續改善。