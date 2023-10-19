施耐德電機為企業量身打造減碳路徑圖

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歐盟本月開始試行碳關稅機制，緊接著美國也即將針對進口貨品徵收碳關稅，為出口為導向的台灣企業帶來挑戰。此外，氣候變遷署近日敲定將在2025年開始向排碳大戶徵收碳費，碳權交易則隨著台灣碳權交易所正式成立後，計畫在明年先行，台灣企業也將面臨國內碳費制度、碳權交易等壓力。因此，如何在碳有價時代下掌握碳關稅、碳費成本、維持競爭力，接軌國際淨零排放供應鏈，成為台灣企業當前勢在必行的課題。

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric參加2023台灣國際智慧能源週。藉著出席Net-Zero Taiwan國際淨零高峰論壇，多年來持續深耕永續的施耐德電機向台灣企業分享如何透過S-D-D企業永續發展路程框架、專屬減碳路徑圖制定淨零策略，並藉助合適的數位化解決方案與工具，逐步落實綠色能源管理，佈局永續未來。

施耐德電機關鍵電力暨永續部門總經理黃建棠提到：「在諸多挑戰與不確定性之下，台灣企業首先要管理碳排放。有策略地透過數據掌握碳排放量，再進一步落實減碳，是施耐德電機在提供企業永續諮詢服務時的核心。而鑑於國內許多企業對碳排概念仍然陌生，施耐德電機運用在全球超過3,000名永續發展顧問及各式工具資源，協助台灣企業一步一步做碳盤查、制定永續發展戰略、導入能源管理軟硬體，藉著從策略到行動方案一條龍的全方位支援，期望能緩解台灣企業的減碳焦慮。」

施耐德電機透過S-D-D企業永續發展路程框架，協助企業按照制定戰略（Strategize）、數位化（Digitize）、去碳化（Decarbonize）的步驟，制定合適的策略與藍圖，循序漸進邁向綠色轉型、淨零減碳。施耐德電機作為客戶實現永續發展及營運效率的數位合作夥伴，在協助企業制定策略後，能進一步進行用能健檢，並設計專屬減碳路徑圖，導入合適的能源管理解決方案，幫助客戶達成實質減碳。例如EcoStruxure平台能收集能源資料、即時監測維運、分析數據，協助客戶進行能源管理與優化，加速企業營運邁向低碳、節能及減排，實現低碳高能的永續未來。

施耐德電機也致力於幫助企業掌握價值鏈中產生的碳排與環境影響，包含提出「資料中心溫室氣體減排新框架」，以及推出碳排放計算工具。施耐德電機協助企業計算範疇一、二、三的排放量，尤其範疇三的「其他間接排放」為公司外部、價值鏈上下游產生的所有排放，往往成為企業碳盤查時的難題。藉由施耐德電機的框架與工具，企業得以掌握完整碳足跡，並系統化檢視排放數據與來源，評估排放來源與減排施力點，也能提出包含上下游價值鏈的碳足跡報告書，以因應各國碳盤查要求，穩固國際競爭力。