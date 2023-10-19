美擴大晶片禁銷範圍，研調：促中國備貨

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美商務部再更新出口管制禁令，擴大對HPC／AI晶片禁銷中範疇，研調單位TrendForce認為，將促使中國CSP在短期緩衝期積極備貨庫存，同時輝達也將設法把目前緊缺的產能、如H800優先挪給中國客戶使用。

不過TrendForce預估，這也將影響中國大型CSP如ByteDance、Baidu、Ali及Tencent（合稱BBAT），今年對輝達（NVIDIA）的高階AI伺服器需求量被迫縮減，由原先約占整體AI伺服器的5~6％，降低至3~4％以下。

TrendForce預期，AI晶片業者接下來仍將規劃符合美國禁令新規定的相關產品需求，另一方面，亦可能促使中國主要客戶如BBAT或相關學研實驗室單位，將AI訓練運算資源透過在非中國地區租用的模式，來完成LLM模式基礎，後續再於中國當地完成小型模型訓練或優化或AI推論等應用。

這或將促使輝達更積極推動以A100／H100等AI伺服器為基礎的DGX cloud訂閱租賃模式，或拓展到如L40S等其它的雲端運算服務，作為提供給含括中國客戶，及其它有潛在地緣政治風險地區的客戶使用。

觀察美國自2022年連續祭出的AI晶片禁令，長期下來將加速具規模或技術能力的中國業者發展自主晶片，如阿里巴巴旗下平頭哥發展ASIC、華為投入昇騰系列發展中國在地生態系等。此外，針對邊緣AI小型模型及推論晶片方面，相對效能需求較低，中國晶片業者如平頭哥、寒武紀等，亦有加快投入的趨勢。

TrendForce並認為，未來在新規範的驅動下，可能促進晶片商如達輝達、超微等，發展更多元方案以因應全球地緣政治的侷促變化，例如發展更多TF16、TF32較中低階TFLOPS運算能力產品線，或往較大單顆晶圓面積（die size）發展，以降低如美國此波新禁令效能密度（Performance Density）需求。