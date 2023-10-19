美國加強圍堵下 陸產晶片設備搶占本土市場

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在美國政府收緊對中國半導體產業的限制下，令大陸晶片製造設備製造商從中受益，近月以來取得的國內訂單不斷增加。今年前八個月，陸產設備的訂單佔比已增至接近一半。

對此，先前美國晶片業者曾多次警告白宮，美方相關制裁恐令大陸政府加速國產替代，轉而讓美國業者失去龐大的大陸市場。6月底輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，美方禁止美企對大陸銷售AI晶片，將導致美國產業永久失去在大陸市場的競爭力和領導地位，對其未來的業務和財務表現產生影響。

綜合外媒19日報導，華泰證券近期對大陸182個晶片行業的招標案進行分析，結果顯示，今年1月至8月間，大陸晶片代工廠的所有機械設備招標中，本土製造商中標占比為47.25％。尤其在7月至8月間，中標占比更達到62％。相較之下，3月至4月時該比率才36.3％。這象徵著大陸晶片設備行業的一個轉折點，也反映出大陸正走向自力更生。

路透報導，大陸業內人士透露，在美國出口管制實施前，中國最先進的晶片代工廠只使用了少量的陸產設備，且只有增加新產能時才會嘗試，「現在代工廠正在為他們擁有的每台外國設備測試大陸製造設備，如果發現陸產設備符合他們的需求，他們就會更換所有外國設備」。這讓中微半導體、北方華創等因此獲得許多訂單。

分析師亦指出，陸產設備製造商在蝕刻、清洗等領域的設備生產能力愈來愈強，能與美國企業展開全球競爭。另一名分析師表示，陸產設備的品質提高速度比預期的要快，可能比原先估計的提前兩年，「從強勁的營收成長數據可以看出，中國半導體設備領域無疑取得了巨大進步」。

不過，曝光機相關技術等仍是陸產設備無法突破的領域，因為其需要極複雜的光學和製程精度，而大陸一直無法採購到製造最先進晶片所需的極紫外線（EUV）微影機，美國現在甚至禁止一些不太先進的深紫外線（DUV）微影系統出口至大陸。