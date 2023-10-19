晶華酒店集團線上旅展10／20起跑 攜手旅人體驗「責任旅行」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全台年度最大旅遊盛事「台北國際旅展ITF」將於11月3日起至6日、一連四天在南港展覽館一館舉行，晶華國際酒店集團提前於10月20日中午12點至11月6日下午7點舉辦線上旅展 消費者可以搶先購買多款超值餐飲、住宿與SPA優惠內容。此外，為方便民眾們就近採購、晶華酒店也將於館內設立實體攤位，10月27日至29日、每日上午11點至下午7點、在一樓中庭設立「2023台北國際旅展．晶華快閃店」，現場將販售台北晶華酒店超值票券。

年年積極參展的晶華國際酒店集團，不僅持續推出多樣年度最優惠的餐券，今年更將焦點集中於旗下各酒店的永續旅遊住宿優惠券。集團旗下各酒店透過「環境友善、鄰里共好、在地體驗」三大面向，設計獨特的責任旅行，使旅人在旅程中也能實踐社會責任，為腳下這片土地盡一份心力，賦予旅程更深厚的意義。藉由持續推動更廣泛且深入的永續旅遊項目，晶華期望成為永續旅遊的展示平台，打造更美好的旅遊環境。

響應「環境友善」，台北晶華酒店、台南晶英酒店和捷絲旅台南虎山館分別推出價格5,200元起的「綠色輕旅行住宿券」、「晶愛地球連泊住宿優惠券」和「環保連泊住宿優惠券」，主打不使用一次性備品的環保客房。礁溪晶泉丰旅則為旅人備妥百分之百在地食材入菜的壽喜燒鍋物，規劃「溫泉蕃茄壽喜燒一泊二食住宿券」，提供獨特的在地美食體驗。

在「鄰里共好」的面向，各酒店是以主打深入體驗當地特色文化，支持社區發展與經濟，每張住宿券售價5,000元起。台北晶華推出「漫遊中山住宿券」，房客可漫步於全球最酷街區之一的「赤峰街」，了解在地藝文氛圍，並見證街區古今發展的脈絡。台南晶英酒店則推出「漫遊府城樂陶陶住宿優惠券」，房客將獲贈台南市古蹟門票與安平藝文課程體驗券，深度認識府城文化。而礁溪晶泉丰旅的「田園蔥浪一泊一食住宿券」獨家贈送「三星田園蔥浪」，體驗拔蔥、洗蔥及蔥派DIY手作活動，深入在地特色文化，支持社區與經濟發展，讓每一位人成為永續旅遊支持者。

結合減碳綠色旅遊，致力與在地共好的太魯閣晶英酒店推出「山嵐客房二泊四食住宿券」和「行館文山套房一泊二食住宿券」，每張售價18,900元起，不僅讓旅客享受到優惠價格，於指定日入住時，還能享有另外贈送的在地遊覽行程，引領旅人尊重和支持在地的天然景致與人文風情，這樣的旅遊體驗不僅滿足了旅客的需求，也為當地社區帶來了正面影響，旅遊不僅僅是一次消費，更是一種對當地文化和經濟的支持，促使永續旅遊的實踐。

此外，「環遊晶華住宿券」也將強勢登場，每張10,000元、可自由選用於晶華旗下各酒店。舉例來說，持一張環遊晶華住宿券可享台北晶華精緻套房兩晚住宿或一泊二食、礁溪晶泉丰旅雅緻客房二泊二食或泉思家庭套房一泊二食、台南晶英小西門家庭套房贈四客早餐、雙人入住晶英國際行館一晚，以及太魯閣晶英山嵐客房一大床一泊二食或是四人入住山嵐客房兩中床享四客早餐，上述專案保證全年最低價，預計將再度掀起搶購熱潮。

集團旅展最值得入手的超人氣商品，「捷絲旅聯合住宿券」每張面額僅3,000元，全台從北到南旗下七據點，包括台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等任選入住，寒假出遊獨享平日免加價，再贈翌日自助式早餐兩客或四客，部分館別享免費升等豪華家庭房，環台玩透透。