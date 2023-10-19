《國際產業》特斯拉法說 馬斯克：最擔心這件事

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】特斯拉第三季營收、獲利和毛利率都落後市場預期，執行長馬斯克在與分析師的財報電話會議上表示公司仍會繼續降價，同時也對利率高漲可能影響買氣表達擔憂，並坦言因經濟前景不明，特斯拉正在猶豫在墨西哥設廠的計畫。

透過一連串降價，特斯拉似乎成功穩住了需求，但馬斯克在電話會議上幾乎都在表達對公司進一步擴張的擔憂，因為他擔心利率不斷升高會讓人買不起車。

馬斯克表示，如果利率居高不下，人們買車就會變得困難許多，「他們根本買不起」。他並表示，希望在「全力」投入墨西哥工廠之前，能更加清楚掌握經濟走向。

馬斯克表示，即使在特斯拉降價之後，熱門款Model Y休旅車的價格對消費者而言「幾乎沒有變化」，因為借貸成本升高。

特斯拉3月宣布將在墨西哥北部新萊昂州（Nuevo Leon）建廠的計畫，該州政府估計這座新廠可能耗資逾50億美元，但特斯拉迄今尚未披露建廠的成本預測。

當被問及與墨西哥設廠的相關細節時，馬斯克表示，2009年通用汽車和克萊斯勒的破產事件仍讓我心有餘悸，我不想「飛速」衝進不確定性。

在談到上市時程一延再延的Cybertruck電動皮卡，馬斯克表示，Cybertruck要實現量產以及現金流由負轉正，將面臨「巨大挑戰」。

Investing.com資深分析師Jesse Cohen表示，特斯拉令人擔憂的中國銷售數據顯示其電動車的需求放緩幅度超出預期，因為來自比亞迪、蔚來和小鵬汽車等本土電動車公司的競爭日益激烈。現在最大的問題是，這是否只是短暫的現象，還是消費趨勢重大轉變的跡象，即利率上揚和經濟減弱讓消費者不願意為大額支出買單。