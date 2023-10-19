The LYCRA Company（萊卡公司）發布《2022年地球議程更新》

紡織服裝和個人護理行業開發永續及創新纖維產品和技術方案的全球領導者-The LYCRA Company（以下簡稱萊卡公司），2023年9月19日於美國特拉華州威明頓市發布其第二期年度《地球議程更新》（Planet Agenda Update）和2022會計年度《全球永續發展記分卡》精簡版。反映了萊卡公司為實現去年公佈的2030年永續發展目標所取得階段性的成果。

地球議程（Planet Agenda）是萊卡公司永續發展框架的名稱，該框架涵蓋公司業務的各個面向，內容基於企業的三大支柱：產品永續性、卓越製造和企業責任。上述文件中提及的永續發展目標涵蓋三個支柱架構，與聯合國永續發展目標（SDGs）中的五項是保持一致。此更新乃是根據2030年目標，追踪了2022年企業在實現此目標方面取得的進展。

“地球議程指導著萊卡公司的發展。我們也根據此議程努力在價值鏈的各個環節提供節約資源型的增值產品，為服裝和個人護理產業的永續發展做出貢獻，”萊卡公司首席品牌與創新長Steve Stewart 提到，“在實現2030年目標方面，我們已經取得一些成果，為此我們深感自豪。與此同時，我們也認識到產業正面臨著巨大挑戰，這要求我們與客戶、供應商和第三方合作夥伴共同努力，積極迎接挑戰。

《2022年地球議程更新》的重點包括：有關持久耐用並可回收再生的可持續性時裝創新產品的最新消息;公司在北愛爾蘭梅當（Maydown）的生產基地通過再生能源憑證（EACs）將外購電力轉換為可再生能源，從而顯著減少了溫室氣體排放;三個生產基地在Higg工廠環境管理模組（FEM）的第三方驗證中獲得上四分位數高分，其中兩個生產基地在Higg工廠社會和勞工模組（FSLM）中達到了同等水準。

萊卡公司永續發展總監Jean Hegedus表示：“地球議程是我們與客戶及合作夥伴的共同事業，我們堅信健康企業的前提是擁有一個健康的地球。與客戶及其他第三方合作是我們的傳統，為實現產業目標，在整個價值鏈中攜手合作也是必然之舉。這啟發了《2022年地球議程更新》的主題：讓我們攜手並進。”

如需下載《2022年地球議程更新》或《2022年全球永續發展記分卡》，敬請訪問 lycra.com/update

關於萊卡公司

萊卡公司為服裝和個人護理行業生產創新的纖維並提供先進的技術解決方案，擁有領先的消費品及行業品牌，包括：LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN® 、SUPPLEX®和TACTEL®。萊卡公司總部位於特拉華州威明頓，因其創新的產品、技術專長、永續解決方案、營銷支持和和萊卡匯™商務平台而享譽全球。萊卡公司專注於通過開發獨特的創新方案，為客戶的產品增加價值，滿足消費者對舒適和持久性能的需求。如需了解更多信息，請瀏覽lycra.com。