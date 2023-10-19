翻轉投資思維 台股看好創新科技

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以巴戰爭升溫，亞股下跌，台股表現相對平穩，市場擔憂以色列將對加薩地區發動陸面入侵，加上本周美股財報開跑，市場趨向觀望。輝達(Nvidia)執行長將出席鴻海科技日，AI、創新科技族群或受到矚目的電子科技上下游且長線看好產業族群可留意。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，如果你要做一件事，當有一個人跟你說不可能時，你要思考為什麼不可能？如果兩個人跟你說不可能時，要想辦法將它變成可能，當三個人以上跟你說不可能時，你要趕快做，因為現在的他們都不會是你的對手，你得搶先一步把別人眼中的不可能變成可能。有些事情從結果回頭看，似乎一切都是理所當然，這過程中有很多人看不到的不可能。

套用在投資哲學也是，未知才有機會，將Impossible變成I`m possible，就有機會勝出。近來無痛理財成為全民運動，對於投資小白或小資族而言，面對不熟悉的金融市場，如何面對未來投資的不確定性？ETF不失為一種好方法，透過策略布局藉此選到一籃子的好股票並持續錢滾錢。

由於創新科技領域日新月異，喜歡押注單一主題的投資人不在少數，主動（或不自知）擁抱高風險追求價差極大化，但從歷史角度觀察，由於科技趨勢的演進時常瞬息萬變，已經大幅削弱了「孤注一擲」在投資端的優勢。想要不燒腦輕鬆投資，重點是必須找到對的標的，避免追高殺低，將時間拉長，大多能有不錯的投資成果。

在投資標的選擇上，市值型的ETF會是不錯的選擇，野村投信看準創新科技長線利多趨勢，不局限單一科技投資主題，反而著重在複合多元創新科技的優勢。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君指出，野村臺灣創新科技50 ETF(代號：00935)，現階段的50檔成份股，涵蓋了AI、5G＋、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、以及半導體等11項全球創新科技主題，拜台灣科技供應鏈在全球範疇執牛耳的崇高地位之賜，00935能輕易地匯聚可觀數量的科技創新主題，而且滴水不漏，一次網羅最夯的科技主題，協助投資人掌握創新科技先機。

根據統計，從2019年初至2023年9月底，00935野村臺灣創新科技50ETF追蹤指數累計報酬率達194.5％，跟台灣加權指數97.6％相比，領先幅度將近一倍。

不管未來趨勢如何改變，投資人都不需要煩惱，00935還能將龍頭科技股和受惠創新科技的隱型冠軍公司一網打盡，00935納入獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差25％及小於2％」，這正是創新科技產業確保企業長期競爭力的重要關鍵，唯有投入到位的研發能量，才有機會轉化為營收盈餘逐年成長的長期養分，具備良好的獲利能力，讓生意做大。除此之外，00935排除無CSR報告書企業，優秀的企業不只利潤高，還要看台灣企業確實在國際「良善治理」的這條「趨勢道路」上永續經營，有善盡ESG的企業，經營表現都相對亮眼。

黃宏治指出，有別於市場上多數主流科技ETF重押單一產業，00935帶入充沛的創新科技投資底氣，讓投資更有感，每年8～9月都會滾動式調整涵蓋的創新科技產業主題和數量，00935不僅滿足了眾人將時下所有科技精華裝進口袋的夢想情境，同時也享有專業機構FactSet對創新科技主題們的調整服務。

即便是投資小白，也不用擔心自己的投資部位有朝一日會過時或失勢，從投資的那天起，皆可自豪的說，我的投資配方與世界頂尖科技主流「完全同步、時刻同步、永遠同步」，不斷前進，順應趨勢與後市，投資的不只是ETF，是未來人生，在每個日以繼夜裡，迎接新成長曲線。

至於國內投資人喜歡參與配息，00935採取半年配，於每年3、9 月除息，不僅滿足投資人現金流需求，也方便投資人做金流規劃，整體而言能兼顧資產成長潛力和現金收益，為投資者提供了更多選擇。