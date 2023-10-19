六福線上旅展10／19開跑 住宿券23折、餐券59折起

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年度旅遊最大盛事台北國際旅展將於11月3日至11月6日於台北南港展覽館登場，六福旅遊集團集結旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店以「永續旅行」為主軸，推出全年最強專案組合住宿券25折起、餐券38折起！10月19日起至11月12日推出限時線上旅展。六福並打造實體「六福旅展快閃櫃」，指定時段販售快閃限定超值餐券「敘日全日餐廳 平日午晚餐暢享券套券組(5張／套)」，買兩套再送三張！饕客們可直接至台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳購買。

「關西六福莊 探索旅行 8,899元」超值CP值專案39折，三人入住剛果原野客房住宿一晚、加贈早餐3客、連續兩日暢遊六福村，任選寓教於樂，動物保育教育觀察體驗二選一，12月29日前平日入住加碼升等肯亞綠地客房，再享第4~6人入住不加價。於全台唯一多物種共棲的友善環境，體驗永續旅行的核心價值。

台北南港四鐵共構、交通最為便捷的五星級國際酒店，台北六福萬怡酒店推出早鳥線上限時優惠，購買3張「六福萬怡 台北城市度假輕旅行住宿券」，立即加贈1張，現賺12,000元，買6張再送粵亮廣式料理 靚皮烤鴨三吃，於10月19日、10月26日準時開搶，每日限量50組。

逢開賣必搶的「六福村 單人套票 777元」，超低優惠65折，邀請大小朋友暢玩全台最盛大的萬聖慶典-墓碑鎮，讓人感受驚悚蜘蛛橫行的街道與充滿詭譎氛圍百人活屍大遊行中，挑戰驚嚇指數的極限，體驗夜間驚悚的地獄鬼城等一系列恐怖破表的活動，和猛鬼們在遊樂園內鬼混玩耍一整天，亦可暢玩六福村主題樂園各項設施。

城市散策慢遊、動物探索假期一次滿足，「二泊二食雙城假期 8,988元」包含台北六福萬怡酒店卓越客房一晚、關西六福莊剛果藍天客房一晚，不須連住任選暢遊，時間彈性自主。台北精華地段豪華公寓式酒店六福居，推出「都會景觀套房 Long stay都會豪宅住房專案 買十四晚送兩晚」高達18坪數的主臥空間，擁有都會豪宅般的舒適感，緊鄰捷運中西南西商圈、當代藝術館，午後漫步赤峰街、迪化街，是觀光、商務出差、親子旅遊或長期居住旅客首選，入住即享Happy Hour，暢飲台灣特色飲品、一禮烘焙點心。

台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，除了交通便捷與南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站共構，相鄰的CITYLINK、唐吉軻德南港店、蔦屋書店以及環球購物中心，豐富的商圈滿足購物需求，絕佳地利更適合作為台灣自助遊的第一站。此次特別推出「悠遊北台灣三天兩夜住宿券 11,999元」，加贈TPASS基北北桃都會通月票，30天無限搭乘基北北桃捷運、台鐵、公車、客運、Youbike，平日入住再升等豪華家庭房，二泊二食31折每人每晚平均2,999元，超值好康優惠，FUN遊北台灣！

暢饗六福萬怡一券在手即可品嚐敘日、粵亮、大廳酒吧三大餐廳，「美食通用餐券套票組(10張／套)」每套5,500元，可於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧依不同張數兌換指定餐點，大啖星級美饌，最低62折起，其中，使用1張券的話，可兌換選項分別為敘日全日餐廳享用平日早餐或下午茶、粵亮廣式料理經典港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等，若使用2張券則是敘日平日午／晚餐，盡享各種美食百匯主題餐檯，或至大廳酒吧兌換平假日JC Cat 雲朵鳥籠下午茶一套，並享升級主題飲料不加價，4張券兌換粵亮經典的靚皮烤鴨一套，再加贈第三吃，最適合年末聚餐與親友一同享用。10張券可兌換年末派對必備「萬怡火雞禮籃超值組合」有5公斤以上的爐烤匈牙利芥末籽香料火雞，採用獨家配方醃製爐烤，表面金黃油亮，肉質鮮嫩多汁，還有維吉尼亞野蜜火腿、印度咖哩燉和牛頰、法式鄉村蘋果派等豐盛饗宴，歲末佳節派對慶祝超有儀式感。

以創意粵菜聞名的粵亮廣式料理，推出一鵝四吃的美食饗宴「粵亮廣式料理 神仙乾坤燒鵝四吃 3,888元」，嚴選3.5公斤白蘿曼鵝，以一天一夜備料、醃製、填入內餡、淋脆皮水、風乾等程序，待醬料味道完整滲透進鵝肉後，再用百萬級大型專業烤爐，精準管控不同的溫度及時間，分成3階段烘烤，讓鵝皮光滑酥脆，鵝肉細嫩多汁。