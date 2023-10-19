《基金》00929再刮定期定額旋風 月月配成ETF金鏟子

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【時報記者任珮云台北報導】投信投顧公會公布的最新統計顯示(截至9月底止)，國內投資股票型定時定額參加人數較前一個月增加2588人，月增幅0.93%，優於整體境內基金的-0.6%，總人數約28.07萬人；台股ETF近年因配息存股熱興起，更明顯帶動定期定額熱潮。與8月相較，9月新增最多的是復華台灣科技優息(00929)，該ETF在8月首次進榜就空降第11名，9月戶數再增加上萬戶稱冠，累計交易戶數2.2萬，排行晉升至第7名，凸顯月配息的00929因入手價格較低、配息穩定、績效優於大盤，成為散戶存股族逢低加碼台股ETF的首選。

有鑑於00929的台股月配產品吸金力，本月也有2檔台股ETF同步展開募集，一樣是訴求月月配，包括中信成長高股息(00934)、台新臺灣永續高息中小型(00936)。

證交所公布9月定期定額交易戶數統計排行月報表顯示，目前ETF交易戶數排名前十大，清一色都是台股標的，高股息ETF比例佔了一半；累計前十大總交易戶數就接近90萬。除了00929在9月單月增加逾萬戶外，單月增加逾千戶的還包括群益台灣精選高息(00919)增加8719戶、國泰永續高股息(00878)5507戶、元大台灣高息低波(00713)3625戶、元大高股息(0050)2528戶。其中，統一FANG+(00757)9月增加363戶，是9月唯一擠進增加排行前十名的海外股票型ETF。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，著眼AI產業成長趨勢明確，台灣供應鏈完整與競爭力強，加上半導體產業即將結束庫存調整，開始進入新的上升循環，將有利台股企業逐步恢復成長動能，帶動各類電子次產業表現空間，若擔心行情整理期間的市場波動，建議可透過分批或定期定額方式掌握後市投資機會。