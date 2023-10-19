《觀光股》「樂葵」年底進駐微風南山 新天地旺季添動能

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖宴會餐飲業者新天地(8940)受惠疫後婚宴及企業宴會等需求復甦，2023年營運顯著好轉。展望後市，隨著時序步入宴會傳統旺季，配合新品牌「樂葵法式鐵板燒」將揮軍北上，年底前於微風南山開出第3家店，可望持續挹注旺季營運動能。

新天地2023年前三季自結合併營收10.21億元，年增達71.74％、創近4年同期高。上半年歸屬母公司稅後淨利0.54億元、每股盈餘0.81元，較去年同期虧損0.02億元、每股虧損0.03元大幅轉盈，雙創近11年同期高。

新天地目前擁有3家「新天地」、2家「雅悅會館」、2家「萊特薇庭」、2家「樂葵法式鐵板燒」及彰化「唯愛庭園」。其中，為拓展第二成長曲線，集團決議發展連鎖餐飲品牌，去年11月於台中新天地崇德旗艦店內開出無菜單鐵板燒品牌「樂葵」首店。

據業者推估，台灣鐵板燒市場約有近百億元規模，而定價逾千元的中高價鐵板燒約占50億元。近年來訴求無菜單預付制的高價鐵板燒市場風起雲湧，如「初魚」短短數年展店達12家，樂多多集團的「明水然．樂」亦接連開出5家門市。

業者分析，無菜單預付制鐵板燒餐廳讓以往只有在3000元高價鐵板燒菜單中才出現的龍蝦、活鮑、Prime級牛小排等菜色，幾乎只要半價就能享受到，對既有高價鐵板燒帶來強烈衝擊，主因透過「無菜單、預付制、同步開桌」的商業模式改變。

樂葵法式鐵板燒副總經理林國威指出，「無菜單」可大幅減少食材備製品項，將損耗降到最低，還能透過集中採購降低成本，「預付制」可有效降低顧客No Show（預訂未到）率，安排最適人力，降低人力浪費，「同步開桌」則能讓人效發揮到極致。

林國威認為，業者將「無菜單」、「預付制」及「同步開桌」樽節下來的成本，回饋到食材等級上，就能創造讓客人趨之若鶩的超高CP值菜單，造成一位難求的滿客率，達成營收、利潤與顧客滿意度三贏局面。

新天地表示，「樂葵法式鐵板燒」發揮集團擁有的高檔食材採購優勢，將七大夢幻食材一網打盡，並秉持打造頂級宴會廳的手筆，斥資3000萬元建構極致奢華用餐空間，呈現五星級飯店質感與當代法式時尚的用餐氛圍，鮮明的品牌印象成為高討論度的鐵板燒餐廳。

「樂葵法式鐵板燒」單月平均營收達約500萬元，9月底甫於位於七期豪宅商圈的台中萊特薇庭館內開出第2店，並在微風集團力邀下揮軍北上，將於微風南山5樓開出品牌第3店，預計年底前可望開幕，可望為新天地旺季營運增添成長動能。