「格蘭冠」史上首發地區限定版花香雪莉原酒寵獻台灣

以自然之美，成就製酒工藝之最，有「花園酒廠」美譽的「格蘭冠The Glen Grant」，日前發表酒廠史上第一款地區限定版，將此獨特風格，充滿花香的「格蘭冠Arboralis雪莉原酒台灣限定版」寵獻台灣，為台灣的威士忌愛好者帶來前所未有的風味體驗。為了慶祝新品登台，即日起至22日於光點台北「羊毛與花」舉辦品酒會與小酒展。結合台灣歷史建築與格蘭冠維多利亞花園氛圍的美麗場地中，一連五天開放參觀體驗，民眾在此打卡就可以獲得格蘭冠調酒、特製甜點，並參與互動遊戲。在週末兩天，更邀請到旅遊節目主持人廖科溢和運動女神吳怡德Sabrina，由他們擔任一日店長，和大家一同體驗台灣限定版的魅力。

台灣總代理欣利實業董事總經理王孝倫表示，創立於1840年的格蘭冠享有「花園酒廠」的美譽，它以人類的好奇心，探索大自然的美麗，在近兩百年的歷史，不斷精進的釀酒工藝傳承，讓格蘭冠威士忌展現美麗的花果香氣與純淨高雅的口感，成為品牌最核心的基調。在其著名的維多利亞花園裡，不但擁有最清澈優質的水源，並且只選用優質的蘇格蘭大麥為原料，賦予酒液更馥郁芳香的風味。在製程上，格蘭冠純淨的酒質得益於其高大、紳士帽造型的蒸餾器和特有的純化器，這些都是在1880年代，酒廠創立初期就開始使用的。對大自然的尊重與製酒工藝的傳承，讓格蘭冠威士忌一直深受世人喜愛。

為了表達對台灣消費者的重視，格蘭冠除了將第一支地區限定版酒款獨獻台灣，格蘭冠全球行銷總監 Thomas May（左起）特地飛抵台灣，與欣利實業董事總經理王孝倫及董事長陳德立共同參與發表會，介紹「花園酒廠」格蘭冠風味優雅迷人的秘密。圖/格蘭冠提供

而超過60年製酒經驗的格蘭冠傳奇釀酒大師Dennis Malcolm，在其即將退休之際，除了將格蘭冠的核心酒款延伸至21年，創造出不同以往波本桶的純淨花果香，而是以華麗的雪莉桶調性，將格蘭冠的風味加以擴展。如今，Dennis更是為台灣品飲者特別調製，以較高比例的雪莉桶原酒，花香雪莉的風格，做出格蘭冠史上首款地區限定版的寵獻台灣之作。以純淨花果香氣為基礎，加上最優質的Oloroso雪莉桶中熟成的酒液，做出風味馥郁平衡，又充滿活力的「Arboralis格蘭冠雪莉原酒台灣限定版」酒款。

王孝倫指出，格蘭冠的波本桶風味極其優雅迷人，因此有著「波本桶教科書」的稱號，事實上，雪莉桶更是酒廠的寶藏。格蘭冠純淨的酒體，必須用最優質的雪莉桶熟成，才能讓風味層次多變，酒體細緻平衡而無雜味。在2021年時，格蘭冠就曾以一桶超過60年的雪莉桶原酒，發表格蘭冠史上年份最高的酒款，致敬Dennis Malcolm在威士忌產業貢獻一甲子的時間。如今，格蘭冠釀酒大師以畢生功力，做出「Arboralis雪莉原酒台灣限定版」，風味層次變化豐富，並且維持酒廠平衡、純淨、優雅、自然且充滿花果香氣的核心風格。

「格蘭冠Arboralis雪莉原酒台灣限定版」單一麥芽威士忌明亮的金黃色酒液，帶來迷人的白色花香和柑橘果香氣，充滿杏仁堅果、葡萄乾、咖啡及巧克力的口感，散發出甜味，並點綴著肉桂的風味，細緻而悠長的尾韻。金色與橘紅色的包裝，酒盒上有台灣的圖案，酒標上也註明「TAIWAN EXCLUSIVE 2023 RELEASE」等字樣。酒精度 : 58.8% ，建議售價 : NT$2,150。圖/格蘭冠提供

格蘭冠全球行銷總監 Thomas May則表示，在過去，只要談到雪莉桶原酒，大家都會聯想到顏色非常深，風味極其濃郁的重雪莉風格。事實上，雪莉桶原酒不應該只有一種面貌，格蘭冠所呈現的花香雪莉，不但將風味層次加寬加深，在目標族群的對應上，也相對更加廣泛，不只是侷限在傳統的威士忌愛好者，無論是較為年輕或是女性品飲者，也能欣賞格蘭冠這款雪莉原酒細緻優雅的風味。此外，格蘭冠酒廠史上首度推出地區限定版，並且以台灣原生的蝴蝶蘭為主題意象，也呼應酒款花香雪莉的風格，代表格蘭冠對台灣消費者的重視，以及滿足台灣威士忌愛好者的需求。此次發表的「格蘭冠Arboralis雪莉原酒台灣限定版」，醇美雪莉原酒風格卻不失格蘭冠的風味調性，酒精度為58.8%，在滑順富含油脂的口感中，展現了前所未有的花香雪莉風格，也打破了我們對雪莉桶威士忌厚重的既有印象。格蘭冠高品質的雪莉桶為細緻優雅風味，增添了華麗的風格，讓這支酒的風味極度平衡，卻又充滿活力。

「格蘭冠Arboralis雪莉原酒台灣限定版」酒色呈現明亮的金色，在聞香時，堅果杏仁與花香湧現，伴隨著少許焦糖的香氣，層次豐富。初品飲時，感受到明顯的柳橙和其它成熟水果的風味，加入幾滴水後，品嚐到咖啡和黑巧克力的味道，冰鎮品飲則會出現迷人的荔枝香氣 ; 尾韻帶有豐富的香料，像是肉桂的風味，柔滑而悠長。原酒所帶來的豐富油脂感，提升了整體品飲的表現和樂趣。

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