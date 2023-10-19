陸國安部發文揭美國「長臂管轄」本質 打壓中方巧取豪奪

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大陸國家安全部在其微信公眾號發文揭露美國「長臂管轄」本質。文章表示，美國過去經常把「家法幫規」包裝成國際規則，扮演「世界員警」角色。如今，美國將打擊重點瞄準中方，利用「長臂管轄」對中方高科技企業採取「小院高牆」式精準打擊，採取嚴厲懲罰措施，無異於巧取豪奪。

文章指出，長臂管轄最早出現於20世紀50年代的美國法律中，用於協調美國各州之間的司法管轄權問題。隨著美國把長臂管轄從國內推行至國際社會，其逐步發展為以國內法名義強行對他國實體和個人濫施單邊域外管轄。

美國利用其在政治、經濟、科技、意識形態等領域的強大實力，以所謂維護基於規則的國際秩序為由向別國施壓，美國實際上是把家法幫規包裝成國際規則，扮演世界員警角色。

文章更直言，美國一貫秉承美國第一的戰略。為維護霸主地位，美國不惜向盟友下手，法國、英國、德國、日本等國許多企業都曾淪為其長臂管轄的對象。美國長臂管轄已完全淪為借國家公權力打壓商業競爭對手、干涉正常國際商業交易的工具，徹底背離美國長期自我標榜的自由市場經濟理念。

文章強調，如今，美國將打擊重點瞄準中方，利用長臂管轄對中方高科技企業採取小院高牆式精準打擊，採取嚴厲懲罰措施，開出巨額罰單。

中興通訊被美國多輪制裁，成為美國利用長臂管轄巧取豪奪的一個縮影。2016年，美國商務部以違反《出口管制條例》向伊朗出售通訊設備為由，將中興通訊列入實體清單，採取限制出口措施。2017年，中興通訊與美國商務部達成和解，被迫支付約8.92億美元罰金。

2018年，美國宣稱中興通訊存在虛假陳述，再次啟動禁令。最終，中興通訊被迫向美國支付總計22.92億美元罰金，相當於中興通訊正常經營情況下3年多的淨利潤。美國的制裁行徑嚴重影響中美科技公司的正常合作，加劇全球供應鏈的安全風險，是極端短視的。

文章稱，中共總書記習近平強調，各國關係和利益只能以制度和規則加以協調，不能誰的拳頭大就聽誰的。美國長臂管轄違背和平、發展、合作、共贏的歷史潮流，單邊制裁的最終破產將是歷史必然。