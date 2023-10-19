東部幹線增4成新自強號班次 太魯閣號、普悠瑪號跑離峰

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花東火車一票難求，台鐵有意將太魯閣號、普悠瑪號退出東部幹線營運，改由座位數較多的EMU3000型自強號，引發東部鄉親反彈，交通部長王國材今天在花蓮說明，事實上是尖峰時期換成容量更大的EMU3000型新自強號，太魯閣號、普優瑪列車未來仍會營運彰化往北到花蓮、台東的路線，讓遊客有更多選擇。

交通部長王國材今天率公路局、台鐵局主管，出席立法院交通委員會花蓮地區交通建設考察行程。有關太魯閣號、普優瑪列車移往西部幹線運行，引發花東民眾錯愕，王國材也做出回應。

國民黨花蓮區域立委傅崐萁認為，普悠瑪、太魯閣、EMU3000每種列車皆有其互補性，EMU3000雖座位數多，乘坐舒適度及行駛速度不如普悠瑪及太魯閣號，若是為解決運輸量能，應該重新檢討列車班次及評估營運安排，而非將太魯閣號等列出退出東部幹線。尤其花蓮為觀光縣市，應該讓遊客、返鄉民眾有更多選擇。

民進黨參選區域立委的縣議員張美慧則指出，普悠瑪、太魯閣號列車從名稱就可知當時是為了花東地區專用，希望台鐵能調整列車，利用離峰尖峰時段做不同調度，這樣鄉親才能接受。

王國材回覆，太魯閣、普悠瑪號並未停止在東部運行，純基於營運安排有所調整，因為東部過去一票難求，台體採購EMU3000可掛12節572座位，比起普優瑪跟太魯閣掛8節車廂、372位置，運能可增加約4成。台鐵規劃，尖峰時段用EMU3000載運，離峰則有太魯閣、普優瑪發車。

王國材也說，太魯閣號、普優瑪列車未來仍會營運彰化以北到花蓮及到台東的路線，讓乘客有更多樣選擇。