五箭齊發 賴清德：啟動第二次能源轉型 2026年起邁向低碳非核

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為推動2050淨零轉型，民進黨總統參選人副總統賴清德今天（19日）舉行「淨零轉型永續台灣」國政記者會，宣示將啟動「第二次能源轉型」，以加速電力系統的去碳化為目標，發展多元綠能，建構智慧共享的綠能戰略。除光風電外，善用台灣地理環境資源，加速發展地熱、氫能、生質能與海洋能等前瞻新能源。特別的是他要提供獎勵及誘因，鼓勵工業及民生深度節電。

值得注意的是，2026年燃氣、燃煤、再生能源發電占比5：3：2的結構， 至2030年將轉為5：2：3，至2050年則再生能源提升為60~70％，燃氣及碳捕捉的火力降為20~27％，氫能占比為9~12％。這其中2026年起綠電完全取代核能走入非核家園。

賴清德表示，將透過「第二次能源轉型」、「數位與綠色的產業雙軸轉型」、「型塑淨零永續綠生活」、「政府作為淨零轉型後盾」、「不遺落任何人的公正轉型」等五大策略，達成2050淨零轉型的目標。

他說，在2016年以前，電力生產過度依賴燃煤與核能，再生能源比例偏低，發電結構嚴重失衡。在2022年綠電發電量已超過核電，成長6.5倍之多，今（2023）年底，綠能產業引進外商及本國投資將達到1兆元，新增機組成長7倍，至2030年新增機組達910萬瓩，遠高於需求700萬瓩，會持續穩定供電，且備轉容量率顯示不缺電。

他說，第二次能源轉型做法包括一、要發展多元綠能，除光電和風力發電之外，要善用台灣的地理環境資源，加速發展地熱、氫能、生質能與海洋能等前瞻能源。尤其氫能會是未來邁向淨零轉型重要橋接能源技術之一，應導入氫能，作為電力供給、工業製程、運輸載具的用途。

二、鼓勵深度節能的發展。賴清德指出，節能不是要大家拮据用電，是讓大家用得更聰明、更有效率。他主張，要打造節能產業，推動系統性節能：從法規、技術、獎勵補助，全方位發展台灣的節能產業，鼓勵與輔導節能產業朝向「系統性節能」進階服務；成立「能源技術服務中心」協助產業執行深度節能輔導；並擴大能源資訊管理系統佈建，類似智慧電網，發揮台灣ICT優勢，朝向大數據和智慧化管理，接軌國際能效標準。

同時，他要擴大「綠色金融」與「信保基金」方案，透過新型態「授信與還款」模式，導引資金投入節能產業與計畫，成為產業深度節能活水。一方面透過補助和賦稅抵免方式，提高企業更換節能設備和產線意願；另一方面，擴大家戶家電汰舊換新補貼， 使其購買一級能耗標準家電。此外，為避免社經弱勢族群在節能過程增加負擔，也應擴大「節能福利」，包括提供能源健檢、補助高能效家電設備，建立「以租代買」節能設備租賃等服務，給機構或弱勢家戶，降低能源支出。

三、科技儲能，要配合再生能源的發展，大力推動儲能設施。未來將檢討當前法規、擴大政府投資，以推動儲能產業的發展。透過電力交易平台的民間參與，增加民間儲能服務增加的誘因、也同時鼓勵企業和社區設置與擴大儲能設施、參與儲能產業的發展。

第四，賴清德指出，國際能源總署曾說，當再生能源發電占比達到 20至50 ％，傳統電力系統必須進行電網升級計畫，推動智慧電網才能提升電網彈性，維持電網穩定。要發展具備儲能設施的智慧型電網，透過儲能、分散式電網的設置，增加供電的彈性；並加速精進多元儲能的調度模式，全面強化電網韌性，確保供電的穩定，全面提升電力的品質，讓半導體與高科技產業的需求得到照顧，進一步讓產業及民生的需求都得到滿足。

第五，2050淨零轉型能源配比方向，主軸之一就是加速發展再生能源，除在2026年完全取代核電，之後進一步取代燃煤，改善空污；再逐步降低燃氣，實現電力系統的去碳化，會在2030年實現多元綠能發電占比30％目標，並將燃煤占比降至20％。天然氣的發電，透過碳捕捉、再利用與封存CCUS，持續做為低碳、減污的橋接能源，並和氫能合併發電，占比達50％。

賴清德說，在2030年至2050年，透過氫能、多元綠能與淨零科技的進步，加速將燃煤機組全數轉換為備援發電，並擴大導入氫氣混專燒發電。在2050淨零轉型時，將再生能源發電占比提高至60～70％、氫氣9～12％、燃氣＋CCUS碳捕捉火力為20～27％，達到燃氣低碳化目標，整體的發電結構上，逐步實現電力去碳化。