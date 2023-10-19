北市300家健身房淋浴間防滑系統未規範　體育局：將研議

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健身房運動風氣興起，但除健身設備安全外，淋浴間防滑也十分重要。民進黨台北市議員洪婉臻接獲陳情，陳情人母親2022年8月在知名連鎖健身中心運動完後，至淋浴間盥洗時滑倒受傷，目前生活無法自理，體育局卻未能針對防滑設施管理。體育局表示，將研議合理可被接受的稽查標準，以規範北市300多家健身房。

洪婉臻指出，陳情人母親去年8月在知名連鎖健身中心運動完後至淋浴間盥洗時滑倒受傷，導致腰椎粉碎性骨折，髖關節斷裂，目前生活無法自理。與業者協調2次，但業者均堅稱符合相關規定，並無責任問題，是陳情人母親暈眩而跌倒，且說法反覆，還稱當下有證據，又拿不出實質證據。

她說，內政部去年訂定指導原則，要求「在浴室、盥洗室室內潮濕環境的地方應該要明確規範要求磁磚防滑係數（赤腳）達0.7以上」，各地方政府可因地制宜，訂定防滑規定。

洪婉臻批評，體育局身為管理機關，在健身房17項稽查項目中，卻無規範淋浴間須設置防滑設施與地磚應具有一定防滑係數，讓業者心存僥倖，有機會逃避責任。

她要求，體育局應將設立登記在北市的健身房淋浴間，相關防滑設施、地磚防滑係數列入規範，並列為實質審查項目。且健身房問題層出不窮，體育局應針對有爭議之業者加強輔導並予以規範懲戒。

而傷者過去是髮廊老闆，服務過包含藝人任賢齊、知名企業董事長等。她說，業者態度冷漠，沒有溫暖和關心，對此也感到很傷心。陳情人則怒斥，與業者協調2次，但姿態都很高，母親原本一直都很健康，目前正準備要提告，重點不在於錢，而是在於公道。

體育局運動產業科長李榮晉回覆，體育局權管的公營健身房14家，依照CNS相關原則辦理，民營則有近300家。內政部去年頒布的法令是行政指導原則，僅能進行指導、追蹤管制，目前研議依照法源做規範，積極與社會大眾溝通，研究合理可被接受的稽查標準。也會和該家業者了解情形，加強要求業者，並將指導原則傳達給各家業者。

法務局主任消保官楊麗萍強調，依《消費者保護法》第7條，企業經營者提供服務時，應確保服務符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。淋浴設施也是健身房提供的服務，因此必須要達到符合期待的安全性。