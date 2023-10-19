鈣鈦礦應用 台灣有機會彎道超車

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鈣鈦礦應用有可能讓台灣光電產業鏈彎道超車。由天來集團董事長陳來助催生第三代太陽能領先技術鈣鈦礦在台灣應用量產，並預估2025年商機爆發，2030年普及應用，預估屆時一年發電量達1000GW，在這個領域，台灣未來有機會成為全球生產良率最高的產業聚落，更有機會成為該項應用規格制定者。

隨著光電轉換效率的不斷突破，以及各國投資規模的加大，市場預估鈣鈦礦太陽能電池相關商機將於2025年全面爆發。在鈣鈦礦太陽能產業邁向商轉的前沿，國內自動化設備領導者盟立集團(2464)與天來集團達成戰略合作，昨（18）日在「2023台灣國際智慧能源週」開展第一天，盟立集團董事長孫弘與天來集團董事長陳來助共同簽署合作協議，宣布雙方共同成立「盟立鈣鈦礦科技」公司，著眼鈣鈦礦太陽能產業快速成長的商機，為海內外的鈣鈦礦相關產業鏈提供設備完整解決方案。

展會訊息：

2023台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)

日期：2023/10/18 - 2023/10/20

地點：南港展覽館一館 台灣國際太陽光電展(PV Taiwan)

攤位：I1028 (台灣鈣鈦礦科技、勤友光電、臺灣鈣鈦礦研發及產業聯盟共同參展)

陳來助受訪時表示，過去太陽能產業發展，材料設備掌握在中國大陸，但鈣鈦礦這個領域，台灣投入較早，加上，原本台灣原有供應鏈體系在技術方面領先各國，如生產鈣鈦礦太陽能電池的塗佈與真空鍍膜等關鍵製程，盟立集團除了在科技產業自動化領域位居全球領導地位之外，其精密塗佈技術亦在台灣的面板產業中累積相當豐富的經驗。

研調機構Precedence Research預估全球鈣鈦礦太陽能電池產業的規模在2030年將上看72億美元，年均複合成長率(CAGR)高達31.8%。鈣鈦礦太陽能電池量產計畫已陸續被各國業者提上日程，中國協鑫光電於2021年建成全球首條100MW鈣鈦礦組件產線，並預計於2024年建置GW級產線。作為鈣鈦礦的太陽能電池的發明國，日本積極追趕中國量產進程，首相岸田文雄10月3日宣示， 2025年日本將實現鈣鈦礦太陽能電池商業化。

為了實現鈣鈦礦太陽能電池量產目標，多國皆在擴充生產設備及廠房；根據中國光伏產業協會(CPIA)預測，2030年鈣鈦礦光電組件滲透率將達30%，全球設備市場規模達837.55億人民幣，2023年至2030年複合成長率超過80%。鈣鈦礦太陽能電池的商機無限，「盟立鈣鈦礦科技」瞄準了鈣鈦礦太陽能電池量產設備的缺口，提供鈣鈦礦太陽能產線turnkey完整解決方案。

天來集團的台灣鈣鈦礦科技(TPSC)作為國內鈣鈦礦太陽能產業領導企業，在去年成功建立「水星一號線」 A4尺寸鈣鈦礦太陽能完整試產線，今年2月宣布完成Mercury 1-Base Line建立，同時規律投片並達到穩定良率。水星一號線是世界上唯一工業等級鈣鈦礦太陽能全方位開發的開放平台，也是台灣鈣鈦礦科技獨特的PaaS ( Perovskite as a Service) 商業模式，「水星一號線」展現TPSC對鈣鈦礦產線從設備、材料、製程到應用端的最佳化專業技術與整合豐富經驗。而為了落實零碳目標，TPSC準備在新竹茄苳交流道附近的新建廠房啟動新一代鈣鈦礦產線設計「茄苳ZERO」專案，期望打造出台灣第一座低碳鈣鈦礦太陽能工廠，並專注於先進製程與應用開發。

而天來集團的勤友光電(KYO)則是真空鍍膜設備的專家，跨足半導體、面板與太陽能領域，其中針對鈣鈦礦太陽能生產所需的真空鍍膜設備從過去的第一代技術如今已推展到第三代，甚至超前部屬第四代的先進技術；再結合台灣鈣鈦礦科技專業的研發技術與各種應用開發，初始投入設備開發之企業除了擁有技術迭代的專業經驗，更可為產業訂立標準。「盟立鈣鈦礦科技」鎖定鈣鈦礦產業設備供應鏈商機，以水星一號線擁有的豐富經驗為立足點，放眼更高世代米級以上尺寸的鈣鈦礦太陽能自動化量產設備完整解決方案，為台灣的光電產業提供換道超車機會。同樣身為「臺灣鈣鈦礦研發及產業聯盟TPRIA」創會理事長陳來助說，聯盟成立的宗旨即是希望推動台灣鈣鈦礦相關產業鏈合作，促進新世代太陽能產業發展，此次盟立集團與天來集團的強強聯手，將讓世界看見台灣在鈣鈦礦太陽能的設備製造及技術應用實力，也期望在未來能有更多的跨領域合作機會，推動台灣鈣鈦礦太陽能產業永續發展。