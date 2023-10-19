全臺第一款威士忌泡麵味王大食客威士忌桶麵7-11微醺上架

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經典品牌「味王」與英國酒廠道格拉斯•蘭恩旗下「蘇格蘭王」雙王合作，跨界聯名推出全臺灣第一款威士忌泡麵，為台灣消費者帶來前所未有的微醺體驗。這次選用「蘇格蘭王泥煤威士忌」入麵，推出「味王大食客威士忌雞湯麵」及「味王大食客威士忌藥膳湯麵」兩種口味，濃郁的湯頭散發迷人的酒香，相信威士忌愛好者，或是喜歡新奇創意美食的人，這兩款湯麵絕對會成為您不可錯過的美味選擇，即日起於7-11搶先上市。

業者表示，道格拉斯‧蘭恩〈Douglas Laing & Co.〉獨立裝瓶廠於1948年在蘇格蘭格拉斯哥〈Glasgow〉，2023年道格拉斯‧蘭恩與新夥伴嘉盛企業合作。嘉盛企業耕耘台灣烈酒市場，與道格拉斯‧蘭恩家族更是在2021就開啟了良好的合作關係，所引進的調和威士忌「蘇格蘭王威士忌」、「雙桶精粹」及限量單桶「禁酒年代」系列在各大通路都創造出不錯的口碑及聲量，受到各年齡消費者熱烈迴響；本次與味王的跨界聯名創作亦是秉持了道格拉斯‧蘭恩創新精神，致力為消費者帶來更具特色的品味體驗。

其中，「味王大食客威士忌雞湯麵」以經典麻油雞做為發想，巧妙地融入了泥煤威士忌特有的煙燻風味，使整體味覺更加豐富多樣。使用新鮮生薑以芝麻油爆香搭配自炸黃金雞油，增添湯頭香氣層次，佐以泥煤威士忌的醇厚口感及Q彈細麵，讓每一口都充滿了驚喜。在漸涼的秋日裡，品嚐這碗令人微醺的「味王大食客威士忌雞湯麵」，溫暖的滋味將溫暖您的心房。

而「味王大食客威士忌藥膳湯麵」則是結合西洋酒類泥煤威士忌的獨特風味與中式傳統藥膳。使用多種中藥材融合出獨特的藥膳風味，湯頭基底嚴選發酵180天的純釀造醬油，經長時間熬製的獨門醬料，湯頭甘醇還帶有泥煤威士忌獨特的酒香，交相輝映，每一口都為您注入活力暖流，感受味覺和身體的雙重愉悅。

雙王聯名泡麵即日起先於全台7-11上架，後續亦將上架大潤發，歡迎威士忌愛好者們，踴躍嘗鮮。（本產品酒精濃度低於法定值0.5%以下為一般食品非酒類產品。請消費者自行斟酌食用。）

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)