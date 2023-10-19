Q4消費旺季投資紅利 透過00921＋00932掌契機

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近期戰爭衝突，引發金融市場動盪，法人表示，全球第四季將迎來消費旺季，以巴兩國皆非重要石油生產國家，為局部區域性衝突，若戰事未進一步擴大波及至其他產油國家，預料對金融市場的衝擊有限。

兆豐投信建議投資人，逢低布局及。

兆豐投信指出，兆豐龍頭等權重（00921）ETF掌握台股產業龍頭輪動特質，兆豐永續高息等權（00932）ETF則相對享有高股息的現金流，投資人可布局00921＋00932市場獨一無二的等權重配置，切入台股市場，掌握進可攻、退可守的投資步調，可望讓資產配置兼顧成長性與收息機會。

兆豐永續高息等權基金研究團隊表示，美國聯準會於9月會議如市場預期般的暫停升息，此次會議聲明與上次差異不大，即上修對當前經濟成長的評估，從原先的溫和成長上修至穩健成長，美聯儲公開市場委員會結論，可看出美國聯準會對美國整體經濟表現相當具有信心。

同時，在第四季往往是全球消費旺季，包括十一長假黃金周、聖誕假期或是日本新年等激發一年的買氣，消費旺季相關因素可望帶動金融股市行情。

兆豐龍頭等權重ETF基金研究團隊表示，今年AI族群帶動下，報酬最佳的產業為電腦及週邊設備產業上漲93％，其次為資訊服務產業、電子通路產業等，近30個產業只有五個產業呈現下跌，台股各產業類股大多有不錯的表現，由龍頭股肩負起撐盤角色。

以00921為例，追蹤之特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，今年以來的報酬率為28.3％，分別領先台股加權股價指數6.2％與台灣50指數11.1％，龍頭股的報酬表現往往能夠帶來優於產業的報酬表現。