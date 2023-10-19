比亞迪快登上全球電動車龍頭！陸行之揭特斯拉3硬傷

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【中時新聞網 邱怡萱】美國電動車大廠特斯拉公布財報，第3季度營收及獲利均低於市場預期，利空衝擊盤前盤後股價各跌4.78%及超過3%，知名半導體分析師陸行之指出，特斯拉與比亞迪（BYD）的差距估計在1%內，比亞迪隨時可能超車成為全球電動車龍頭。

陸行之分析特斯拉的現況，11月30日有大家期待的Cybertruck開始交車，馬斯克預期Cybertruck在2025年有25萬輛，今年第四季度有新Model 3及Model Y小改款，但特斯拉如果無法停止砍價取量、殺雞取卵，即使每年出貨量成長30-50%，但造成營收持平，獲利衰退又如何呢？他並提出以下幾點分析。

一、特斯拉公布第三季度營收233.5億美元，季減6%、年增僅9%，低於市場預期3個百分點，第三季度營業利潤率僅剩7.6%，低於市場預期的9%，季減近2個百分點，年減近10個百分點，估計跟比亞迪不會差異超過1%，去年同期特斯拉領先比亞迪超過10個百分點，今年比亞迪大躍進。

二、雖然特斯拉第三季度各產品有零星降價，但平均單價為4萬5109美元，季減1%、年減17%，比第一、第二季度的季減10%以及3%來的好些，全部投入成本為4萬2226美元，季增2%、年減4%，所以不要再說特斯拉降價是反映成本降低，經過一年的大降價，特斯拉每車利潤只剩2882元，季減31%、年減72%，簡直慘不忍睹。

三、彭博社分析師目前預期特斯拉第四季度營收261.9億美元，季增12%、年增8%，毛利率和營業利潤率小幅回升，如果公司預期Cybertruck在2025年有25萬輛出貨，分析師會抓明年10~15萬輛出貨，今年第四季度至多1~2萬輛，假設第四季度整體出貨47.5萬台，其中1.5萬台Cybertruck，每台6萬美元，46萬台Model S3XY，每台平均4.5萬美元，測算第四季度平均單價為4.55萬美元，只有季增1%，年減還是有13%，所以結論是，Cybertruck推出讓第四季度獲利率大幅回升的機會實在不大。

陸行之提到，特斯拉明年發展的變數則要看美國聯準會是否降息，特斯拉是否持續採取成長靠殺價策略，特斯拉的全自動輔助駕駛（FSD）是否能增加銷售佔比，以及特斯拉是否會推出2.5萬美元低價車款等。