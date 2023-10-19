股價雙強！台郡溢價收購宏觀 外資看法來了

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【時報記者張漢綺台北報導】台郡科技(6269)董事會通過於2023年10月20日至11月16日止，以新台幣每股170元公開收購取得宏觀微電子公司(6568)已發行之普通股股份，受此訊息激勵，台郡今天盤中股價強勢走高，不過美系外資針對此案發布最新報告維持台郡「中立」評等，目標價為100元。

台郡科技董事會通過於2023年10月20日至11月16日止，以新台幣每股170元公開收購取得宏觀微電子公司(6568)已發行之普通股股份，此次公開收購預定最高收購數量為922萬1976股(約30%股權)，最低收購數量為307萬3992股(約10%股權)，若收購股數達最低收購股數，此次公開收購即為成就，此次公開收購價格係依獨立專家會計師所提供的收購價格合理性意見書為依據，宏觀公司依前10個交易日均價計算，本次收購價格溢價為29.28%。

受此消息激勵，宏觀今天股價跳空漲停，台郡盤中股價也強勢走高。

熊雅士表示，此次公開收購取得宏觀公司普通股股份，主要為提供市場完整模組化的全方位解決方案及加速節能減碳，所進行的策略性合作投資，並藉此展開傳輸技術整合佈局。中長期而言，台郡公司冀望透過此次合作，發揮雙方公司之全球客戶網路及營運服務據點資源，擴展核心業務，縮短產品商品化時程，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。

美系外資最新報告指出，我們認為，台郡對IC設計公司垂直整合是罕見的，由於高頻相關傳輸是台郡長期目標，考量完全不同的產業和技術，以及PCB產業的發展，台郡應該是看到透過強化在軟板與晶片之間訊號傳輸模組所創造的價值，預期如果台郡收購到30%，宏觀微電子可能合併到台郡的財報中，可能產生約3%營收及5%的獲利貢獻。

台郡將於10月26日舉行法說會，由於終端市況不明，美系外資最新報告維持台郡「中立」評等，目標價為100元。