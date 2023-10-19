安全核廢可解決不排除核電 賴清德：既有核能延役考慮法律民意執行3問題

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民進黨總統參選人副總統賴清德今天（19日）公布能源政見，對國民黨總統參選人侯友宜提出核一、核二、核三安全延役及核四安全重啟，賴清德表示，核四已通過公投無法重啟，核一、核二及核三延役，要考慮法律、民意及執行上可不可能。

賴清德並強調，非核家園目標絕對沒有意識型態問題，只有依法行政跟順應國際世界潮流的問題。倘若未來新技術發展能解決核安及核廢料問題，政府不排除會接受核能運用，屆時再進一步討論使用核電問題。

賴清德表示，前總統馬英九主張重啟核四，任內主要重點都放在核四重啟，以至於新建電廠才一座推動3部機組。他說，核四經過公民投票已無法重啟，沒有重不重啟問題，人民做出最後決定。

媒體追問，核一、核二、核三如果不延役，外界認為是意識型態問題。賴清德指出，核一、二、三廠是否延役有社會疑慮，因為核廢料未解決和安全問題，因此到底要不要延役，除了要考慮安全及核廢料問題，還要去考慮法律及民意，以及執行可不可能的問題。

賴清德說，依據法律，核三廠最後一個組是核三廠二號機，預計2025年年中運轉期滿，依法要除役。這就是總統蔡英文為什麼提出「2025年非核家園目標」，蔡英文不是在核一、核二及核三機組還可以運轉情況下，硬要停止核電廠運轉，去達到非核目標，而是因為法律原先規定除役時間，核三廠二號機須在2025年年中除役，在這種狀況下，蔡總統才提出第一次能源轉型。他強調，非核家園目標沒有「意識形態」問題，只有依法行政跟順應國際世界潮流的問題。

賴清德表示，如果未來新技術有辦法解決核能的安全及核廢料問題，相信社會會接受，在那個狀況下，政府不會排除安全與沒有核廢料的核能運用。