《熱門族群》美要掐死陸半導體 外資最新評點台積電、聯發科

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【時報記者王逸芯台北報導】美國對大陸半導體祭出新一波制裁，外資針對台系三大半導體指標股出具最新看法，以台積電(2330)外資評估憂喜參半，世芯-KY(3661)則是影響不大，至於聯發科(2454)因為美國加大晶片出口管制，可能會減緩中芯國際向7奈米遷移的速度，如此一來，對聯發科就相對樂觀。

美國政府針對大陸先進運算與半導體製造產品出口管制再進一步緊縮，這些變更將於30天後生效天。本次美國商務部將多家大陸AI GPU供應商列入名單實體列表。外電報導指出，美國商務部長Gina Raimondo表示，這次目標是限制大陸獲得可以推動人工智慧和複雜計算機的先進製程半導體，而這些對(大陸)軍事應用至關重要。美國新政一出，波及半導體廠商包括輝達、ASML(艾斯摩爾)。

有鑑於美國新半導體禁令，美系外資針對台系相關半導體也釋出最新看法，包括台積電(2330)、世芯-KY(3661)以及聯發科(2454)。台積電來說，可說是喜憂參半，包括目前大陸客戶是否可以獲得購買NVIDIA的AI GPU許可證、大陸以外的AI GPU需求有多強勁以及持續性，都尚未朗估計大陸GPU需求佔台積電2023年收入的1~2%。 但是，如果大陸中芯國際7奈米/14奈米產能擴充受新管制限制，這應該會緩解投資人對台積電在大陸領先市場佔有率的擔憂。

就世芯-KY來說，美系外資表示，預估影響有，因世芯-KY尚未吸收大陸市場的貢獻2024年的GPU，英特爾的Habana Gaudi晶片才是世芯-KY的關鍵成長動力，預計佔比世芯-KY明年營收15~20%。至於大陸客戶是否可以購買英特爾Gaudi2、甚至Gaudi3晶片，或是在大陸境外銷售，都可持續關注。

至於聯發科，美系外資表示，美國加大晶片出口管制，可能會減緩中芯國際向7奈米遷移的速度，假設如此的話，聯發科將有機會拿回部分華為智慧型手機市占率。