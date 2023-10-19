《傳產》票房毒藥 台北新建案公設比不升了

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【時報記者郭鴻慧台北報導】根據住展雜誌統計資料顯示，雙北多數消費者可接受建案公設比35％以下，目前市場機制已開始淘汰高公設比建案，公設比逾40％的建案，已淪為票房毒藥。

據住展雜誌統計，今年截至9月30日止，台北市新成屋、預售屋建案(統計華廈、大樓建築，不含5層樓以下公寓、透天)平均公設比35.5％，較去年下滑0.1個百分點，新北市平均公設比34.1％，較去年增加0.2個百分點，為歷史高點。

今年前9月，台北市建案的平均公設比為35.5％，公設比未再創高，且北市公設比超過40％的建案占比下降，去年全年約6.6％，今年前9個月3.3％。僅存的高公設比新建案中，信義區危老案因基地面積僅45.67坪，公設比達47.8％為今年北市最高，公設比數值甚至大於基地坪數。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，成采錡表示，北市高公設比建案數量減少，與市場買氣趨緩、房價及營建成本處於近年高檔有關，北市新建案總價門檻高，一般自住、換屋族可負擔的產品坪數已經不大，再看到高公設比壓縮室內實際使用空間，會考慮轉往房價較親民區段，如新北、桃園各重劃區找房。當北市高公設比建案去化不易，及營建成本因缺工問題攀升，業者開發小基地建案的意願也受影響。

今年前9月，新北市建案的平均公設比為34.1％，較去年微升，是首次越過34％關卡，原因之一為市區小規模建案相繼進場，使公設比35％以上建案占比，提高至2成。進一步觀察建案公設比分布情形，新北今年還有4個建案的公設比在30％以下，公設比最低僅26.5％，至於新北主流建案公設比，依舊位在30％至34.99％之間，七成五以上建案的公設比低於35％。

成采錡表示，由於當前市場以低總價產品銷況相對穩定，今年來小坪數產品供給不少，為了做出產品區隔、特色，有業者從公設比下手，推出公設比僅31％的小宅建案，順利獲得消費者關注，銷況優於區域平均，顯示隨著新建案市場不如以往熱絡，市場機制已開始淘汰高公設比建案。