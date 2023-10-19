《國際產業》營收連3跌 半導體設備大廠科林談中國禁令這樣說

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國半導體設備大廠科林研發（Lam Research）上季營收連續第三季下滑，且本季營收預測僅大致符合市場預期。雖然其中國業務仍然暢旺，但疲軟的記憶體晶片需求仍給營運帶來壓力。

科林周三收跌1.19%，報642.24美元，盤後續跌4.30%，報614.60美元，稍早前一度跌近5%。

科林公布第一財季（截至9月）營收年減31%，為34.8億美元，優於市場預期的34.1億美元。每股盈餘為6.85美元，較前一年同期下滑，但優於分析師預測均值6.12美元。

該公司表示，中國市場貢獻首季營收約48%，高於前一年同期的30%。

此外，科林表示，美國政府周二發布的最新晶片技術出口限制，不會對公司造成任何重大影響。

拜登政府周二發布新規以防堵去年規定裡的漏洞，而去年底發布的出口規範使科林損失約20億美元營收。

公司高層在電話會議上表示，科林的中國業務在第二財季和未來都將持續強勁。

財務長Doug Bettinger在財報電話會議上表示，快閃記憶體製造設備的銷售，創下了上一代技術在多年前普及以來最疲弱的表現。

因需求低迷不振，全球主要記憶體晶片製造商三星電子、SK海力士和美光都相繼減產，但越來越多跡象顯示記憶體價格已經觸底。

Bettinger並表示，受到先進晶片製造系統的出貨「時間點」影響，科林的營收較上季衰退。

路透社日前報導，台積電對客戶需求感到擔憂，因此在9月通知其主要供應商延後高階晶片生產設備的出貨。

科林預期第二財季營收為37億美元加減3億美元、每股盈餘介於6.25～7.75美元。分析師預估該公司本季營收為36.5億美元、每股盈餘為6.81美元。