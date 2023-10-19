2024消防形象月曆出爐！ 猛男消防攜手職棒啦啦隊好吸睛

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新北市消防局今（19）日在新莊棒球場發表「2024新北消防形象月曆」，今年風格再次突破，除了原有猛男、美女警義消外，首次與富邦悍將職棒球團合作，共有江少慶、戴培峰、李宗賢3名球員與丹丹、秀秀子、奶昔3位人氣啦啦隊員一同參與拍攝，副市長劉和然表示，這樣的組合讓更多青春活力、陽光正向的元素加入，也讓這次的消防形象月曆展現不同風貌。

推出至今已經邁入第16年的消防形象月曆，遴選內外勤優秀消防人員參與形象代言拍攝，從4月份開始訓練調整體態，平均每人瘦身10公斤以上，也有艱苦的訓練來傳達守護市民安全的決心，各月份代言人也都各自有不同的救災經驗，是第一線奮勇救災守護民眾的英雄。

今年形象月曆以「消防強棒，新北之傲」為主題，結合消防員、富邦悍將棒球隊及啦啦隊，共同聯名合作拍攝，富邦球團特別派出江少慶、戴培峰、李宗賢3名球星，加上3位高人氣的「Fubon Angels」丹丹、秀秀子、奶昔參與公益拍攝，營造12個月份充滿英勇及運動精神場景，以消防人員陽光，強健的體態，搭配棒球員帥氣的樣貌或是啦啦隊所表現出的青春活力，傳達不一樣的全新感受。

劉和然致詞時表示，消防月曆一開始的初衷是宣導消防跟防災，不過經過16年後，發現可以加入更多元素，所以今年特別與富邦悍將職棒球團合作，把原本消防隊員的陽光體魄，加上棒球隊員的英姿及啦啦隊員的青春活力，這些都是台灣非常需要的正向能量，也希望這次的元素加入，讓更大眾對消防安全更加重視，而消防月曆的販售所得，都會全數捐給好日子愛心大平台以及幫助弱勢裝設住警器，讓社會大眾能夠安居樂業。

消防局補充，本次消防月曆獨家與全家便利商店合作販售，月曆與桌曆的照片採用不同版本，桌曆更加入了6張功能頁，大大增加了收藏及實用性。自10月19日開始預購，售價皆為119元，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入。