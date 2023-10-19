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1957福利專線來電爆量 疫情期間每年逾35萬通諮詢

  • 中時即時 林良齊
1957福利諮詢專線為「社會安全網」橫向及縱向聯繫重要樞紐，一通電話即提供民眾各項福利諮詢。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）
1957福利諮詢專線為「社會安全網」橫向及縱向聯繫重要樞紐，一通電話即提供民眾各項福利諮詢。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

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1957福利諮詢專線為「社會安全網」橫向及縱向聯繫重要樞紐，一通電話即提供民眾各項福利諮詢。新冠肺炎期間，政府提供各式生活補助，也導致在2020至2022年疫情期間的1957接線量平均每年達35萬2271通、較疫情前爆量2.2倍。

如單親媽媽莘宜，被公司資遣導致經濟壓力倍增，專線社工的一句話安慰了焦慮的心，在討論後申請了急難救助，並由專線轉介家扶基金會扶助，有了穩定陪伴，她更有勇氣面對困境。2010年起，1957專線轉型並由家扶基金會承辦，成為全國單一社會福利諮詢窗口，1957專線每天早上八點至晚上十點、全年無休，迄今服務累計逾180萬人次。

「疾病」與「就業」問題易讓民眾陷入生活困境，以2022年家扶基金會服務統計為例，31.53％弱勢家長有疾病困擾、17.63％面臨就業問題。家扶基金會執行長周大堯表示，當家庭遭遇急難事件，若社會資源能適時補位，不但孩子的生活、教育等各項權益能獲得保障，更能減少憾事的發生，邀請民眾多認識1957福利諮詢專線。

1957專線主任涂少僑說，無論是遭遇經濟困難或急難狀況，有兒少、身障、老人等福利問題，請民眾先不要慌張與放棄，每一份求助都將會是溫暖的開始，拿起電話撥打1957，接線社工將給予及時的協助。

家扶基金會將在20日至29日於剝皮寮歷史街區辦理《人生工具箱~走進福利新手村》，歡迎民眾踴躍參與。

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