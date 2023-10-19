住院醫療險理賠癌症門診治療？ 壽險公會：至今尚無任何決議

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健保署日前找金管會保險局開會，提出訴求希望將醫療險保單理賠可納入癌症的門診給付，保險局正請壽險公會研商可行性，研議是否可朝轉換新保單、批注、附加條款三方式解套。壽險公會今（19日）強調，因健保署所提訴求內容涉及層面甚廣，需要較多時間與壽險業者進行研議，目前已在蒐集業者意見，至今尚無任何決議產生，也強調沒有媒體報導的「未住院癌友可望請領2~3成實支實付險理賠」。

現行住院醫療險在保單條款中多規定要「住院」才理賠，但因醫療科技發達，許多癌症治療透過門診即可完成，加上癌症藥物較貴，癌友為申請理賠而要求要住院。健保署提出希望針對不需要住院的治療，透過協議條款、調整費率等方式處理，保險局則將訴求轉達給壽險公會，由壽險業進一步研究。

壽險公會19日表示，金管會保險局已將健保署所提包括「現有保單在住院醫療費用理賠面是否可有解套方案」與「請壽險業開發弱體保單」兩大訴求，轉知壽險公會。 然因健保署所提訴求內容涉及層面甚廣，壽險公會需要較多時間與業者進行研議，目前已在蒐集業者意見。

針對有媒體報導「未住院癌友可望請領2~3成實支實付險理賠」，壽險公會也強調，至今尚無任何決議產生，更沒有報載所提的「未住院癌友可望請領2~3成實支實付險理賠」情事。

保險局官員也指出，民眾已投保的住院醫療險，「都要依照原有保單條款來進行」，比較有可能的方式，是在民眾已投保的醫療險保單上，採批注或新增附加條款方式，由保戶自行選擇是否要加錢來附加，或是採轉換新保單的方式，讓舊保戶可以加一點錢轉換成可給付門診治療的保單，但因牽涉到精算、損率等，且也牽涉到公平性的問題，不是只有癌症治療有門診治療，還有待壽險公會多方評估。

壽險業者認為，因治療癌症的自費藥物太貴，才會有此爭議，但其實實支實付住院醫療險所保障的不是只有癌症這項疾病的住院治療，且已銷售的保單都必須依照保單條款進行，若要開放用附加條款來附加，前提是要能開發出這種新型態可附加的保單，但現在沒有新藥的相關數據，且藥物會隨著醫療科技發展快速變化，損率、發生率都很難預估，就算真的開發出來，費率也一定貴得嚇人，不見得是一般保戶負擔得起的。