AI CUP 2023玉山人工智慧公開挑戰賽冬季賽開放報名

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玉山銀行首次跨界合作與教育部共同舉辦「AI CUP 2023 玉山人工智慧公開挑戰賽」，將於2023年11月19日截止報名。今年有別於以往，由教育部指導並結合「人工智慧技術與應用研討會（TAAI 2023）」於國立雲林科技大學進行複賽與交流。本次競賽以「真假疑雲，等你來破解-信用卡冒用偵測」為題，最高獎金上看12萬元！廣邀各界AI高手參與挑戰。

因應後疫情時代與信用卡冒用事件頻傳，顧客消費習慣、詐騙集團攻擊手法多變，本次競賽特別重現過往第3屆的主題，以「真假疑雲，等你來破解-信用卡冒用偵測」為題，為銀行風險控管再提升。期望透過學術與產業界間的集思廣益，共同找出與時俱進的最佳解方，為台灣有序、健康的金融環境盡一份心力。今年賽事將由線上進行初賽，通過初賽的12組參賽隊伍將於複賽當天獲得更豐富的資料，且於有限的時間與資源下將模型調校至最佳狀態。複賽當日由Google Cloud提供共同的雲端運算資源，讓參賽者使用相同的運算環境，確保隊伍不會因為設備影響比賽的公平性。初賽進行期間自即日起至11月24日，複賽日期為12月2日。

玉山銀行表示，科技快速發展下，金融業未來將呈現出全新風貌。玉山自2018年起每年定期舉辦挑戰賽事，目的就是希望讓有志於人工智慧領域發展的人才，能夠齊聚一堂，運用實際業務資料，解決金融實務上所遇見的挑戰與難題。本屆挑戰賽以信用卡冒用偵測為發想，提供參賽者去識別化後的顧客交易紀錄與最終警示盜刷樣態等資料，讓參賽者設計演算法並建立模型，篩選出應該進行告警的可疑交易活動，進而提升冒用盜刷的攔截率。

教育部表示，人工智慧近年來因資料量大幅增加、學習演算法進步、運算能力提升，技術應用有突破性進展，教育部自2018年起推動「人工智慧技術及應用人才培育計畫」，從課程、實作、場域學習、競賽等面向投入相關資源，協助各大學校院建構發展相關教研量能，以培養具跨域整合與智慧科技應用能力的AI人才。期望透過本次的合作，連結學術與產業界實施跨領域場域實務學習，共同促進人工智慧研究領域的互動，同時也致力於推動相關產業的研發交流。

玉山長期秉持「企業出題，人才解題」的精神，人工智慧公開挑戰賽已累積舉辦8場競賽，共計6,327隊伍參賽、超過1萬名的AI好手，為匯聚台灣AI人才的一場盛會。上一屆挑戰賽之頒獎暨交流分享活動因疫情趨緩，恢復實體舉行，當天除了由獲獎隊伍分享競賽的歷程、心得及勝出關鍵，也安排參賽者相互交流時間，讓各界好手間共同討論與激盪，達到人才的橫向交流。詳細競賽辦法及資訊，可上T-brain AI實戰吧或玉山招財納福喵喵粉絲團查詢。