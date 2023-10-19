黨產會進高中挨批像「文革」 鄭麗文怒嗆：轉型正義要從國小教起嗎？

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教育團體日前指出，不當黨產處理委員會進入新竹高中舉辦研習活動，引起各界關注。立法院教文會今（19）日邀請教育部長潘文忠針對此案列席報告，國民黨立委鄭麗文在質詢時大力抨擊，民進黨政府所做的轉型正義，跟想要轉型的威權時代「有什麼不一樣呢？」所有的作法都是在不斷挑起政治鬥爭與內部仇恨對立，而如今政治力量進入的是高中校園，「未來是要到國中，或是從小學教育起嗎？這跟文化大革命有什麼兩樣！」

立法院教育今日舉行文化委員會，邀請教育部、黨產會等相關單位，針對「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」列席報告。

鄭麗文一開始質詢時便直言，黨產會主委與民進黨委員都認為進入校園的作法「是非常棒的國家任務」，如此看來轉型正義已全面性進入各級學校與課綱，「我的感覺是這樣」。

潘文忠回應，人權是課綱議題之一，社會也很重視人權。鄭麗文接著問，「我說的是轉型正義嘛，你們覺得做的不夠嗎？」潘文忠再回，相關教學屬於社會領域，像是歷史科等老師的教學範圍，目的是要在教學提升的知能。

鄭麗文認為，潘文忠並沒有回答到問題，緊接著再問教育部的答案到底是什麼？未來是否全國各級學校都要舉辦類似的活動？還是教育部跟黨產會都覺得天經地義，以及順應民進黨委員的說法，要更積極推動？「我不知道教育部的態度是什麼，你要給我們高中老師一點credit嘛！」

鄭麗文表示，剛剛聽了一輪委員發言，尤其民進黨立委的說法有兩大主張，一是認為黨產會進入高中於法有據，而黨產會也是經過立法院合法通過的一個合法政府部門，肩負任務也是我們中央派下來的國家轉型行政綱領，再者就是所推動的是國家賦予的偉大工作。

鄭麗文說：「這麼多我們這些優秀的偉大民進黨同仁談話，我是不寒而慄啊，轉型正義只要搬出來 我們都要說好讚，但所有的做法都與過去威權時代沒有兩樣，看不到任何進步！」

鄭麗文還提到，現在每天都在講的政治正確，就是要符合當權者的意識形態，「這就是政治正確嗎？跟我們想要轉型的威權時代，有什麼不一樣呢？」而轉型正義的過程當中，粗糙的政治鬥爭，還有不斷調起內部仇恨對立，對於過去歷史傷痕，有面對嗎？都是很大的問號。

鄭麗文還提到，民進黨政府不斷以德國轉型正義來相比，「非常汗顏，我很不好意思啦，很多海外學者根本認為台灣所謂的轉型正義，跟他們的主張、核心價值完全不同，我感受到的是一個新的黨國威權意識形態，儼然成形了。跟戒嚴時期是一樣的嘛，由上而下的指導、灌輸正確的當權者的意識形態。」

鄭麗文還說，當年她還在台大讀書時，參加學運反對黨政軍進入校園，其中包含民進黨進入校園，同樣也反對，可是繞了這麼一大圈，民主化白走了，如今又再度回到原點，「選上了就是要進入校園，跟文化大革命有什麼兩樣？」