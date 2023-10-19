陳立委｜生技業吹起櫃轉市風 留意三檔生技股

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美債殖利率再次走高，以色列和哈瑪斯衝突升溫，同時加薩醫院遇襲爆炸，有五百人喪生，美股受到美債殖利率及中東緊張局勢影響，美股四大指數全面下跌。

台股指數今以16,416點開出，開低後盤中開始有些逢低進場的買單，盤中大多在平盤左右遊走，目前台股受國際情勢動盪影響，短線上走勢較難出現大多頭行情，但台股本身體質良好，財務穩健，建議投資人可趁大盤修正時，逢低布局有基本面的績優股。

產業方面，證交所開始推動生技業上櫃轉上市，生技股王保瑞（6472）已送件申請櫃轉市，藥華藥（6446）16日董事會也決議擬申請股票轉上市，此外泰博（4736）也計劃上櫃轉上市申請。近年政府持續推動生技發展，證交所也配合政策對生技業協助掛牌上市，預估生技業在第四季將有不錯的表現，投資人可留意有新藥題材的生技股，如：

1. 基亞（3176）：去年全年EPS -4.86元，上半年EPS -1.38元，前9月累計營收較去年同期成長-7.69％。基亞為生物製藥研發公司，與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301，在日本執行合併放射線治療食道癌臨床二期試驗，主要療效指標優於預期，證明OBP-301對局部晚期食道癌有效，預計於2024年下半年申請藥證，未來獲利可期。

2. 合一（4743）：去年全年EPS 0.93元，上半年EPS -1.34元，前9月累計營收較去年同期成長-94.18％。合一為新藥開發公司，目前傷口外用乳膏Fespixon新藥已取得台灣、新加坡與馬來西亞藥證，其他尚有多國正在審查或準備送件中，且台灣8月核准納入健保給付，支付價格為每條9,800元，此外Bonvadis醫材傷口適應症已取得美國、印度、紐西蘭、南非上市許可，獲利可望逐季成長。

3. 長聖（6712）：去年全年EPS 2.95元，上半年EPS 2.22元，前9月累計營收去年同期成長12.43％。長聖為幹細胞應用研究公司，根據Precedence Research報告指出，全球幹細胞及基因治療產業，2022年該市場規模估計186.1億美元，至2023年將可達937.8億美元，且未來年複合年成長率預估為22.4%。長聖前三季稅前盈餘為6.63元，已賺贏去年全年獲利，今年獲利可望挑戰新高。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。