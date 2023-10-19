8成護理師不認同補助夜班費 公會：明年春節後有新離職潮

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為改善護理人力短缺，行政院上月28日拍板補助醫院護理師夜班費，但引發護理界反彈，認為反而會造成「白班搶夜班」，護理師出身的民進黨立委陳靜敏也質疑，這項政策恐導致護理師要上「花花班」，無助於人才留任。護理師護士公會全國聯合會今（19）公布2.5萬人調查結果，近8成醫院護理師對於「護理師夜班費能有效補足人力」表示遲疑或不同意。

根據衛福部統計，去年（2022）護理人員離職率達11.79％，空缺率攀升到6.53％，創下十年新高；若以目前護理執業人數18.5萬人計算，缺額高達1.2萬人。護理公會全聯會理事長紀淑靜表示，護理人力短缺是長年問題，11年前就有這個情形，但新冠疫情後人力流失速度加快，更擔心明年春節後可能面臨新一波離職潮。

為實質反映第一線醫院護理師的看法，護理公會全聯會在3天內完成2.5萬份有效問卷。對於衛福部研擬補助夜班費的做法，51.7％認為有助於在職護理師留任，但48.4％認為無助於已離職護理師回流。另外，高達70.4％的護理師認為，補助夜班費政策推動後，為了排班公平反而造成「花花班」，76.5％認為會因工作負荷與收入不均造成同事不平。

整體而言，對於補助護理師夜班費政策是否能有效補足人力，近8成醫院護理師表示遲疑或不同意。調查結果顯示，完全不同意占34.0％，不同意占22.9％，不太確定占22.8％，同意及非常同意僅分別占12.6％和7.7％。

紀淑靜表示，美國政府宣布撥款1億美元用於培訓並擴大護理人力，日本、英國、法國也都有投入資源，建議我國參考美國做法，由政府編列公務預算，全面補助醫院護理師薪資，而非單純補助夜班費。

護理公會全聯會常務理事蕭淑代指出，過去內科、外科、婦產科、小兒科、急診科醫師面臨人力短缺，是由政府另籌財源幫他們加薪，如今「五大皆空」情形已有改善，希望比照該做法解決護理人力問題，編列預算提供每人每月1萬元，為期至少2年，預計支出共286億元。