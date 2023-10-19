大樂透中秋加碼100萬20日全數送出 中獎者有機會得到550萬元

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「大樂透」中秋加在10月20日最後一次加開百萬獎項，當期所有中獎組數均分總獎金新臺幣1,100萬元。台灣彩券表示，依過去中獎機率顯示，中獎者有機會得到550萬元。此外，因「大樂透」目前頭獎保證1億元，民眾不僅有機會得到億元頭獎、還有機會抱走中秋加碼最後加開的百萬獎項。

台灣彩券公司表示，「大樂透」中秋加開100組100萬元活動，截至本周二（17）日止，累計開出89組100萬元，總中獎注數為105注，民眾仍有11組中秋加碼百萬獎項的中獎機會。

根據台彩統計資料顯示，獲得中秋百萬獎項的105位幸運兒中，有76位獨得百萬獎金，其餘29位獎金分別為50萬元、20萬元，一注獨得比例高達72.4％。深入分析統計資料顯示，抱走中秋加碼百萬獎項的購買方式中，64.8％的民眾採用電腦選號，35.2％則是自選號碼抱走加碼獎金，另有8.6％採用包牌方式購買，中獎彩券平均單張購買金額達384元。

另外，明（20）日開獎的「大樂透」頭獎保證1億元，且為中秋加碼的最後一期，將加開最後11組100萬元，由當期所有中獎組數均分總獎金1,100萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金。

台灣彩券表示，預估20日開獎的「大樂透」銷售金額約為1.3~1.5億元，依機率計算，加碼獎項約開出2至4組，若中獎組數皆為一注獨得，最後一期對中加開獎項的民眾就有機會獲得約275萬元至550萬元的獎金，百萬獎金最高有機會翻5.5倍。中秋加碼活動除了「大樂透」外，「威力彩」於10月2日加碼2億元後頭獎尚未開出，今晚頭獎上看3.4億元，民眾不妨趁著大獎好康一波波，與親友一起揪團集資拚大獎。