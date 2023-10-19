AI、淨零 KPMG直指兩大金融新重點

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KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，在政府積極鼓勵及疫情環境驅動之下，本國銀行大多已進行數位轉型，根據金融研訓院的調查研究，9成受訪的國內銀行業者已啟動數位轉型，其中3成本國銀行自評轉型完成度超過50％。

李逢暉表示，對銀行業者而言，人工智慧於金融科技或金融服務的應用可能產生一體兩面的作用。ChatGPT的問世令人對AI未來於商業的應用具有更寬廣的想像，然而AI的應用發展確實可幫助企業改變營運模式，有助於創造更高的效益，但卻也可能帶來潛在風險的副作用，而對於商業模式核心建立於信任之上的銀行業者來說，了解並有效控制相關風險至關重要。因此，如何將人工智慧技術良好應用於前中後台系統，並平衡相關風險，得以產生最佳綜效或許才是主要關鍵。

除了數位金融，綠色金融亦為本國銀行業重要的發展方向，而金管會更自本年度起逐步推動永續金融評鑑，第一屆受評對象包括全體本國銀行（排除中國輸出入銀行、純網路銀行）及規模較大的券商及保險業者。顯然銀行業為優先關注對象，共計有35家銀行納入本年度評鑑。

KPMG安侯建業金融服務產業協同主持人陳世雄建議，銀行業者可依據金管會於2022年底推出的「永續經濟活動分類參考指引」制定內部的綠色授信準則和分類法，搭配嚴謹的管理與內部控制程序及從一線業務人員到後勤人員的教育訓練，以避免漂綠。

陳世雄補充，近年政府在協助銀行發展高資產財富管理業務相當努力，藉由法規鬆綁和開放多元金融商品，協助銀行能更好服務回台資金，同時提升國內銀行高端財富管理業務。在政府扮演推手的支持下，本國銀行高端財管業務呈現明顯增長。