《國際產業》網飛1招掃陰霾 盤後飆漲近13%

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】網飛（Netflix）上季獲利、訂戶增長意外強勁，反映打擊寄生帳號和推出附廣告訂閱方案的策略發揮成效。該美國串流媒體巨頭並宣布調漲部分訂閱價格。

網飛周三股價收跌2.68%，報346.19美元，盤後反轉大漲近13%，報391美元。

網飛公布第三季營收年增7.8%，為85.4億美元，大致符合市場預期。每股盈餘3.73美元，優於分析師預估的3.49美元。

截至9月底，該公司的全球用戶數達到2.47億個。歐洲、中東和非洲地區的用戶大幅成長近400萬個。目前網飛約7成以上的訂閱會員都在美國境外。

根據LSEG所做的分析，網飛第三季全球新增訂閱用戶達到近900萬個，遠超出華爾街分析師預期的新增600萬用戶，並創下2020年第二季新冠疫情剛爆發以來最強勁的增長。

該公司看好本季的用戶增長力道將維持類似的水準。

如此強勁的業績表現顯示儘管好萊塢勞資關係緊張導致美國大部分製作項目停工，但網飛的業務仍然蓬勃發展。網飛有許多節目和電影都在海外製作，而海外市場也貢獻了大部分的新增註冊用戶。

展望第四季，該公司預估營收為86.9億美元，略低於分析師預期的87.7億美元。

網飛宣布調漲部分訂閱價格，無廣告基本方案和高級方案在美國的月費均提高3美元，分別為11.99美元和22.99美元。廣告版訂閱方案和無廣告標準方案則維持不變，月費分別為6.99美元和15.49美元。

無廣告高級方案在英國的月費調漲2英鎊，至17.99英鎊，在法國調漲2歐元，至19.99歐元。

投資人對此給予正面回應，網飛盤後股價飆漲。

PP Foresight分析師Paolo Pescatore表示，網飛第三季的成長反映其最近打擊密碼共享的成效，以及進軍廣告市場的成長機會，這家公司正在全力衝刺，最近所做的努力都朝著正確的方向發展。