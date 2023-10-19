存股族最愛5大ETF曝光 這檔配息股價雙優奪冠不意外

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【旺得富理財網 王順泉】高股息ETF火熱，不少存股族從「種花」(中華電)、金融股等穩定配息的個股，改存高股息ETF，除了一籃子成分股分散風險之外，季配息甚至月配息提供現金流，更受投資人歡迎。

近期國際市場利空不斷，包括通膨、升息、美中晶片戰、戰爭等因素，台股8月、9月連2個月收黑。不過，投資ETF的存股族不畏利空與台股回檔，上月仍持續加入定期定額扣款，尤其是高股息ETF，更包辦定期定額交易人數增加前5名。

據證交所9月定期定額交易戶數統計，單月增加人數前5名依序為：1、00929復華台灣科技優息1萬1278人。2、00919群益台灣精選高息8719人。3、00878國泰永續高股息5507人。4、00713元大台灣高息低波3625人。5、0056元大高股息2528人。

00929復華台灣科技優息經理人許忠成表示，9月台股大盤回檔修正，電子科技類股也跌多漲少，但以科技股為主的00929卻相對抗跌，主要原因在於選股標準除了高股息之外，還考量股東權益報酬率、股息變異性、股價波動度、長短期本益比乖離率等，因此可同時兼顧股息及股價穩定性。

00919群益台灣精選高息經理人謝明志表示，今年來全球金融市場受通膨與升息加劇影響，市場波動度提高，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，長期投資ETF，可類比為股市包租公。

投資人買進囊括一籃子成分股的ETF，定期收取現金股息，只要負責「收租」，其他煩惱交給ETF團隊及上市櫃公司專業經理人打理。且ETF波動度相對個股來得低，建議投資人善用存股心態長期投資，定時買、折扣時多買一點，逢低加碼可降低成本。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。