景觀大師吳書原操刀「漢宇琢森」展現荒野美學 驚艷中台灣

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由景觀大師吳書原親手操刀的「漢宇琢森」近期落成，其靈活運用了台灣豐富在地物種，以獨樹一格的荒野美學，改變了私人建築的花園樣貌，頗受市場與住戶好評！

漢宇建設日前邀請吳書原於漢宇見築館舉辦《島嶼之野》專題講座，分享其獨到的景觀設計見解及新知，除了有新書交流分享，吳書原更邀請大家共同走進「漢宇琢森」社區的千坪原野花園，現場分享景觀設計規劃、植栽選用的相關知識，以及社區過程中的點滴趣事。

現為太研規劃設計顧問主持人的吳書原，畢業於英國AA建築學院，為英國皇家景觀建築師協會副會員(ALI)、台中世界花博策展人。在倫敦及台北累積多年工作資歷，作品曾多次獲得國際大獎，如IFLA世界景觀建築師協會傑出獎、德國IF大獎，日本Good Design，更是亞洲第一人獲得美國多年生植物學會 Perennial Plant Association 所頒發的植物設計大賞，執業尺度包含都市、住宅開放空間及公園之規畫與設計，包括北美館「迷霧花園」、「西區門戶計畫」三井倉庫、松菸「不只是圖書館」澡堂花園、近期也於新店裕隆城的誠品生活打造「野花園」，許多優秀作品皆是出自吳書原之手。

吳書原認為，「每個城市都有不同的氣候、地形、水文、人文，台灣的景觀設計不應只是複製貼上，一昧把歐式、日式的庭園風格移植，而是要建立在島嶼生態的獨特性上」。一般景觀常使用的植物可能只有幾百種，而台灣卻有一萬多種的植物，用我們自己土地自然的原生種、特有種，不過度設計，以最小的干預去構成這個島嶼在世界上獨特的風景，正是理想中的城市新荒野。

吳書原為「漢宇琢森」量身打造的千坪原野花園，以豐富的大樹草本植物，遍植成境成景，展現其極具特色的「荒野美學」！該案也是吳書原在台中首件從設計到施工一手打造的個案！

吳書原強調，他把生命中所有喜愛的東西都放進了「琢森」這部作品，「融入了我理想中的生活型態，回家不應只是從A點回到B點，而是住戶每天回家就好像回到山上、回到原始森林，願意好好逛一下、駐足感受自己的花園，甚至可以跟環境有所互動，例如社區內的迷迭香、茶樹等香草植物，隨時可以採摘用作調料，這比去買甚麼藝術品都要來得更珍貴。」

「漢宇琢森」以創新立面打破一般陽台設計形式，高達80％高綠覆，使「漢宇琢森」成為台中城市綠建築亮點，日前更成為台中都發局粉絲專頁分享的宜居建築範例！

不僅如此，該案今年更連續獲得2023美國MUSE設計大獎、2023英國IAA LondonDesignAwards 倫敦設計大獎以及瑞士BLT設計大獎等國際獎項肯定；不只在台中建築業引起關注，同時也在國際建築界備受矚目，為台中拓展城市建築美學，進一步豐富這座城市的建築景觀。