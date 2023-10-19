英軍情五處處長：中國在英國的間諜已構成前所未有的威脅

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據美國之音報導，英國軍情五處（MI5）處長肯-麥卡勒姆（Ken McCallum）與「五眼聯盟」（Five Eyes）的情報部門負責人一道，就數以萬計的英國公司所面臨的不斷升級的中國大陸間諜和技術盜竊威脅發出了嚴正警告，這些間諜活動對英國的經濟和國家安全產生了重大威脅。

麥卡勒姆在接受BBC採訪時候指出，中國大陸間諜已經試圖通過網路與英國兩萬多人取得聯繫，達到前所未有的規模。

技術盜竊

麥卡勒姆在採訪中強調了要提防中國大陸對私人企業和學術機構的間諜活動，「面臨風險的公司範圍要廣泛得多，無論是大學的研究人員，在創業公司工作的人員，還是從事技術工作的人員，都與國家安全息息相關。但是他們以前可能從沒有想到過這一點。」

英國軍情五處通常大多只與某些被認為具有高風險的公司保持緊密聯繫。但是面臨日益猖獗的間諜活動，麥卡勒姆在採訪中表示，他希望增大聯繫規模，而這種大規模的聯繫在軍情五處的歷史上是史無前例的。

英國安全官員早已經不止一次地警告說，中國大陸正在利用間諜活動瞄準英國的技術和研究，並試圖削弱英國的商業優勢。為了對抗這些網路威脅，英國軍情五處幾年前就推出了他們的「Think Before You Link」（聯繫前先思考）運動，強調了由敵對國家情報人員引發的這些網路上的危險。

麥卡勒姆警告說，這些行動的「史詩級規模」所昭示的不僅僅是數據盜竊，它還代表了在技術和人工智慧方面的高風險，尤其是在地緣政治舞台上的戰略操控，在這個舞台上，主導地位不僅意味著經濟繁榮，還意味著全球影響力。

麥卡勒姆告訴天空新聞：「我特意從專制國家的角度來談。我們確實看到了來自普丁的克里姆林宮和伊朗政權的敵對活動，有時也可能是其他國家。」「這並不全是中國的問題，但在新興技術方面，最重要的風險來自中國政府。」

間諜風波

報導稱，不僅在科技方面，中國大陸也在積極利用間諜影響英國的民主政治。

上個月，泰晤士報揭露出在議會工作的英國人研究員加斯（Chris Cash）被情報部門以間諜罪逮捕，被指控向中國大陸提供情報。而加斯與在任外交事務委員會主席卡恩斯議員（Alicia Kearns MP），以及前國防大臣兼安全大臣湯姆-圖根哈特都有緊密關聯。

這個間諜案的主角加斯一直在英國政壇中以批評中共的姿態出現，並且擔任對英國對華政策有很大影響的議會中國研究組（China Research Group）的總監。

諾丁漢大學教授和中國問題專家安德烈亞斯-富爾達（Andreas Fulda）分析說，中共目前愈演愈烈的間諜行動讓討論中國議題更加困難，「這種性質的間諜活動性質表明瞭中共的干涉具有多麼大的破壞性。它為我們的中國辯論營造了一種有毒的氛圍，因為我們不能排除我們中的一些人被中共收買的可能性。」

去年，軍情五處發佈了罕見的干擾警報，稱英國籍的華人律師李貞駒代表「中共統戰部」（UFWD）從事秘密的「政治干預活動」。軍情五處在警告中說：「中共統戰部正試圖通過與各政治派別的現任議會議員、正在競選議員以及希望競選議員的人建立聯繫，偷偷干預英國政治。」

亨利-傑克遜協會主任艾倫-門多薩（Alan Mendoza）博士認為，中共複雜的間諜活動可以和冷戰時蘇聯類比。「中國的間諜活動正達到新的複雜程度，中共正在通過利用各種不同動機的外國公民來達到目標，而這種情況在冷戰時期屢見不鮮。比如，劍橋五人組和奧爾德里奇-艾姆斯（Aldrich Ames）等間諜就是出於很多不同的原因被蘇聯招募的。因此，沒有理由認為這種情況現在不會發生。」

大學滲透

近年來，英國議員們不斷警告稱，英國大學「很容易」成為中國大陸滲透的目標。

英國議會情報與安全委員會在今年7月13日發表的報告中指出，英國大學為中國大陸提供了「豐富的養料」，以實現對英國的「政治影響」和「經濟優勢」。報告解釋說，中國大陸設法「引導或竊取英國學術研究」來獲得經濟優勢，中英兩國在軍民兩用科技方面的合作研究也被中國大陸軍方用於謀利。

兩年前，《每日電訊報》披露，劍橋大學、愛丁堡大學和曼徹斯特大學等知名大學的科學家與中國大陸核武器研究機構的研究人員合作開展了一系列項目。上個月，在研究組織「英中透視」進行調查後，劍橋大學終止了與一家中國大陸公司的合作關係。

與這個和劍橋先進光子學及電子學中心（Centre for Advanced Photonics and Electronics）合作的中國大陸公司是中國航天科技集團公司（CASC）。其母公司被揭露是有人民解放軍背景的生產航天器、導彈和無人機的國有企業。

報導引述英中透視的總監薩姆-鄧寧（Sam Dunning）指出：「任何對中國有所瞭解的人都知道，並不存在一個完全獨立於政府、完全不受政府影響的民間實體。而劍橋大學建立合作的前提是天真的認為這個中國公司是私人企業而不受政府控制。」

前保守黨領袖伊恩-鄧肯-史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）說，英國大學近年來 「過於依賴中國的資金」，而劍橋大學是「最嚴重的犯罪者之一」，「政府需要緊急成立一個調查組，調查英國一系列機構和公司對中國的依賴程度。」

澳洲安全局局長邁克-伯吉斯（Mike Burgess）說：「所有國家都有間諜活動，但我們在這裡談論的活動遠遠超出了傳統的間諜活動。當今間諜活動的規模在人類歷史上是前所未有的。」