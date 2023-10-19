統一時代攻萬聖商機 變裝鬼王鬼后贏千元禮券 玩恐怖箱送好禮

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各大百貨周年慶陸續開打，為持續加溫買氣再出招。統一時代百貨台北店歡慶13年，並延續周年慶的購物熱潮，自即日起舉辦「時代感謝慶」活動，11月1日前推出全館指定櫃位滿3000送200活動，搭配使用icash2.0／icash Pay支付滿3000再送100，滿8000再加送300等，另有萬聖搞怪活動，鬼王鬼后可拿禮券。 京站周年慶前夕不斷以新活動預熱，為響應國際11月是世界純素月，11月21日前推多種美味蔬食料理優惠。

統一時代百貨為搶攻節慶商機，攜手館內品牌推出搞怪應景美食、派對裝扮配件，美式餐廳TGI Fridays於27日到31日舉辦變裝派對，鬼王鬼后有機會獲得1000元禮券；另外，統一時代百貨於28日至29日舉辦萬聖狂歡嘉年華活動，邀請小朋友來館內討糖，28日舉辦尋找魔王大作戰，凡報名成功即可領取任務卡，依照卡牌指示與魔王挑戰比賽，挑戰成功前20名可獲得樂高積木好禮，29日當天則有膽顫心驚恐怖箱體驗，報名依照體驗卡指示，正確猜中箱內物品，前20名一樣可獲得樂高積木好禮，22日起，即可於統一時代APP扣15點搶先報名，活動總限量200名。

不僅如此，統一時代百貨台北店為回饋廣大會員，APP再推出三大好康，第一重新會員禮，19日至11月1日期間新下載統一時代百貨APP即可註冊成為會員，並獲得100元滿額優惠券，限量1000名，第二重點食成金，11月15日前於全館餐飲指定櫃位，單筆消費滿150元即可累計美食點1點，集滿5點可兌換40元、集滿10點兌換100元、集滿15點兌換180元、集滿20點兌換300元電子抵用券，相當於餐廳消費單筆滿3000元就可兌換300元，高達10%回饋。第三重會員點數放大，11月1日前APP線上扣1000點即可兌換1100元電子抵用券、扣2000點兌換2400元，最高相當於20%回饋。

京站針對10、11月環保行動推出「綠色行動 愛地球」特別企劃，一系列環保活動，希望透過與顧客互動式遊戲的方式，邀請顧客一同響應環保行動，與京站共同守護生活環境。主打美食包括金色三麥的超越未來蔬食堡，推薦價280元；蔬慕的厚切手作漢堡排，推薦價370元；新質感純脆PIZZA加任選美顏花蘋果昔或奇異紅果昔，推薦價499元；BEPPIN PASTA EXPRESS的野菜番茄義大利麵，推薦價180元。

在「GREAT 生活多多綠」活動，京站與台灣第一間居家清潔用品品牌「B型企業認證」淨毒五郎合作，即日起到11月21日Q卡友於「綠行動&永續宣言」陳列處拍照打卡上傳社群並標記「#京站#誠品生活#淨毒五郎」，就可於京站APP參加刮刮卡遊戲出示畫面即可至1F客服中心兌換淨毒五郎贈品1份。在11月1日到11月14日，京站邀請顧客在忙碌的生活中，用綠植撫慰心靈，Q卡友完成社群任務並到綠美學櫃位單筆消費滿2500元即可至1F客服中心兌換草草風格植栽乙盆。

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