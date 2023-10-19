信義區周年慶開打 人潮藏雲端！新光三越四館首日業績上看12.5億

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信義區百貨周年慶19日全區開打，過往包括新光三越A8、微風信義等大排長龍景象已不復見，疫後在消費多元渠道、直接上線APP、熟客系統、skm online先訂貨帶動下，新光三越信義新天地首日業績目標12.5億元、年增4％。

上午開門前新光三越周年慶聯名IP寶可夢的皮卡丘等夥伴亦吸引不少粉絲到場關注，新光三越總經理吳昕陽也帶隊在各館打氣加油，新光三越營業本部長曹美虹強調，首波南西等全台六店整體業績均符合預期，較去年成長，尤其是第二周天氣轉涼帶動不少服飾業績往上，第二波信義新天地四館則自20日起降溫，包括服飾、outdoor、寢具等相對業績有望噴發，對整體周年慶景氣不擔心。

新光三越營業本部副部長、信義處長歐陽慧指出，今年信義新天地包括A8、A11、A9、A4等四館總計超過200個櫃位改裝，在改裝效益帶動下將助攻全檔業績，包括A9館一樓Tiffany也是今日開幕 ，二樓Blue Box Café預計11月30日正式登場，並提供米其林星級全餐點與LVMH集團酒等，午晚餐客單1,000至3,000元不等。

歐陽慧指出，今年百貨業周年慶為疫後首發，觀察到消費者疫後消費習慣改變，除了購物時間有挪後趨勢，因多元渠道消費且多數集中線上或熟客系統預購，都讓上午購買人潮集中雲端，午後才會有人潮逐步進入，過去午後五點以前營收貢獻約50％，現在有微減，現在五點前約45％、五點以後約55％。

且觀察到化妝品與精品彩妝等為周年慶兩大動能，其中今年以來信義區化妝品香氛成長逾30％，精品彩妝則有15％，其中Valentino粉餅一個月賣破千組，唇膏則預計首日賣破400支;此外，Green Beauty也是未來趨勢，特別吸引年輕人很有感，包括Aesop、品木宣言、Shiro（北海道）香氛、TAKAMI均是後勢看強的保養品香氛等。