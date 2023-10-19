《半導體》關注Q4展望 台積電法說前先開漲

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（19）日下午將召開線上法說，公布2023年第三季財報及最新營運展望，美系外資研判法說後股價有75％機率上揚。台積電股價今日開高穩揚1.48％至548元，截至午盤維持逾1％漲幅，表現強於大盤。

台積電2023年9月自結合併營收1804.3億元，月減4.4％、年減13.4％，仍創同期次高。第三季合併營收5467.32億元，季增13.7％、年減10.8％，創同期次高、歷史第三高。累計前三季合併營收1.53兆元、年減6.2％，續創同期次高。

台積電先前預期第三季合併營收介於167～175億美元，在新台幣平均匯率30.8元狀況下，毛利率、營益率介於51.5～53.5％、38～40％。以中位數估算，合併營收5266.8億元，季增9.5％、年減12.09％，受惠新台幣貶值，實際表現優於預期，美元營收估達財測低標。

法人預期，台積電法說聚焦議題，包括半導體業最新景氣概況，第四季展望及全年營收是否下修，3奈米接單及良率狀況、CoWoS先進封裝擴產進度，明年營運展望及資本支出目標是否變動、海內外擴產計畫變動、以及美國對中國大陸禁令擴大預期影響等。

由於市場對台積電後市看法分歧，美系外資就第四季營運展望提出3種可能情境，認為以產業循環好轉、營運U型復甦的樂觀狀況機率最高，悲觀情境則是產業下行循環周期延長、明年上半年稼動率仍偏低，研判台積電股價法說後有75％機率上揚，目前為加碼絕佳時機。