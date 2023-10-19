畢旅收費遭質疑「水很深」 雄中校長6點回擊

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【中時新聞網 方翊倩】北市一間國小畢業旅行3天2夜收費8200元被家長抱怨太貴，甚至有網友質疑「水很深」。

對此高雄中學校長莊福泰發文替該校抱不平，並提出6點，表示學校舉辦畢業旅行是件吃力不討好的苦差事，畢旅都是經過一定程序的招標作業，要壓低價格又不能不考慮品質，且行程怎麼編都不會讓所有人滿意。網友看了全讚翻，直呼中肯。

莊福泰昨在臉書發文寫下，最近因某校畢旅3天費用8200元引發討論，他直言，影響價格高低的因素很多，若能針對各種不同因素持平討論也很好，「但很多人就會以學校內水很深，一語抹黑學校，又拿不出什麼證據。」

莊福泰表示，大家討論時應該先想一想以下6點，首先，畢旅不是學校的必辦事項，政府也沒有編預算，對大部分學校而言這是件吃力不討好、精神壓力又大的苦差事，目的應該是留給學生一些共同回憶和進行校外的學習。

再來，莊福泰表示，畢旅都是經過一定程序的招標作業，不敢說所有學校都很嚴謹，但相信大部分學校都為學生著想，想要壓低價格但又不能不考慮品質。第三、帶隊老師的費用都是學校的差旅費用支付，絕對不是從畢旅收費分擔老師的費用，帶隊老師外出，校內的課程還要找代課老師，又要花一筆鐘點費。

第四、莊福泰直言，行程怎麼編都不會讓人滿意，「走教育意義高的被學生罵，走遊樂性質的被家長罵。」第五、莊福泰認為最辛苦的是帶隊老師，上車得忍受一路的魔音，下車得隨時注意橫衝直撞的危險動作。最後一點，經濟弱勢的孩子可能會有免費參加的情形，但怎麼做各校不一。

莊福泰認為，「台灣社會需要的是關心學校讓教育更好，先了解問題所在再下批評。」貼文曝光後引起廣大回響，許多網友讚翻「中肯」、「肺腑之言」、「一語道破學校的難處」、「真的是如此！畢旅本來就不是必要的活動，沒辦畢旅對家長省錢，對學校省事，一舉兩得。」