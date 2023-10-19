寶晶能源 助半導體測試封裝廠矽格達成減碳目標

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領先再生能源產業之光電業者—寶晶能源自10月18日至20日參與「2023台灣國際智慧能源週」。活動現場攤位(J0830)除展示寶晶能源五年來在太陽能及儲能領域的階段性成果，寶晶能源蔡佳晋董事長更受邀參加太陽光電座談會(10/18)、能源轉型永續前行論壇(10/20)。日前更與半導體測試封裝大廠矽格簽訂再生能源購售契約，助矽格集團達成減碳目標。

勇於創新與挑戰 寶晶能源創下多個產業第一

氣候變遷危機加速再生能源產業發展，更因淨零碳排目標，國際企業自我要求節能減碳、亦同時要求供應商使用綠電。為響應政府能源轉型政策，寶晶能源自2018年成立以來，秉持自持案場、品質至上的初衷，自初期開發、採購興建至併聯發電確實把控品質，五年的時間即躋身產業領先者，更創下「採用特高壓GIS升壓站」、「農電共生指標性案場」、「導入Fluence AFC及光儲方案」、「集結60多名地主發展水面型案場」、「發展光儲得標26MW」、「協助金融業者轉供91處營業據點」等多項光電產業第一！

寶晶能源百分之百持有再生能源案場，致力協助企業達成減碳目標。目前售電方面已涵蓋科技業、電子業、金融體系、食品業、工業大戶等。展望未來，寶晶能源將秉持不斷創新和勇於挑戰之精神，除了持續進行各類型再生能源的建置，實踐綠能與地方共存共榮外，更將拓展海外市場，擴大服務的深度與廣度，實現品牌願景「普惠綠能」。

助攻企業邁向RE100 9月起供電矽格集團

寶晶能源旗下寶富電力日前與矽格集團簽訂綠電購售契約，提供矽格集團之矽格、矽格聯測及台星科再生能源之供應。矽格公司承諾於2050年100%使用再生能源電力及達成碳中和的目標，並設定2030年達成30%階段性目標，寶晶能源以過去助攻台灣企業RE100經驗，迅速協助評估各別公司需求，並提供最適切的服務。

寶晶能源董事長蔡佳晋表示：「企業對於導入綠電的需求日益增強，寶晶能源長期深耕屏東地層下陷區及不利耕作區，自持案場並穩定供給綠電，已獲得多家優質企業採購。本次與矽格集團合作，將助其有效率達成階段性目標。寶晶將持續在南台灣耕耘並建置案場，預計2024年將得以提供200MW以上之太陽光電予全台灣企業，致力成為各行業最充足、穩定、可靠的綠電來源。」

首度參展台灣國際智慧能源週 出席太陽光電座談 解析永續共好的綠能發展之路

寶晶能源首度參展，董事長蔡佳晋受大會邀請參加「太陽光電座談會：光電的關鍵時刻」，由資深媒體人－財信傳媒集團董事長謝金河主持，邀集產學重量級領袖共同參與，盼透過深度對談解惑大眾對於太陽能光電的常見誤解，更能傳遞正確綠能資訊。

寶晶能源董事長暨太陽光電產業永續發展協會理事長蔡佳晋在會中表示: 「對抗氣候變遷已是全球共識，RE100更已成為包括台灣在內大型企業的必要目標，台灣產業若要保持競爭優勢、長遠發展，勢必得加速國內再生能源布局。其中，太陽能的發展是相當關鍵的一環，台灣若將低地力及非戰略糧食用地轉作太陽能，輔以營農型太陽能、漁電共生、屋頂型，除了為農民及農村創造更多產值、為農業減碳，所產生的電力更是台灣為全球永續發展貢獻心力，接軌世界達成2050年淨零目標。」