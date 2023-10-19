《家生活》全家攜手鼎泰豐 以海鮮醬為核心推2款新品

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【時報記者張漢綺台北報導】全家便利商店(5903)攜手鼎泰豐，以店內名菜用醬「海鮮醬」為開發核心，推出「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」與「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」2款獨家新品，即日起於台北市限定600家「全家」店舖販售。

全家便利商店商品本部黃正田副本部長表示，「全家」與鼎泰豐於2020年展開合作，手工香辣醬系列鮮食廣獲市場好評，2021年私房豐味系列再創佳績，上市迄今全系列銷售逾2000萬份，多款鮮食更成為「全家」定番長銷商品，顯見「全家」鼎泰豐聯名系列已成為民眾日常必嚐鮮食。

全家便利商店再度與鼎泰豐聯手，以鼎泰豐店內名菜用醬「海鮮醬」為開發核心，推出「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」與「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」2款獨家新品，為入秋時節美味首選，即日起於台北市限定600家「全家」店舖販售，「全家」APP地圖趣「聯名地圖」中亦可查詢鄰近販售店舖。

全家便利商店也持續優化鮮食品項，其中「全家」義大利麵品牌uno pasta再創新，導入超商首見的Linguine細扁麵體，其嚴選自日本製粉NIPPN進口義大利麵體，並以業界少見、風味濃郁的粉紅醬、金沙醬為主體，推出「粉紅蝦蝦細扁麵」及「金沙培根細扁麵」2款全新風味義大利麵，並首度聯名有貝果界美味天花板之稱的「好丘Good Cho’s」，共同開發「蜜蘋奶酥鐵觀音貝果」與「雙莓乳酪爆擊貝果」，搶攻秋季鮮食商機。