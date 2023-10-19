德國館亮相台灣國際智慧能源週　促進再生能源合作

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德國作為全球能源轉型的先驅，自2000年起便推動能源轉型計畫，為了與全台業者分享德國的經驗，德國經濟辦事處（德經處）的服務執行單位博智顧問有限公司，第七度參與10月18日於台北南港展覽館1館揭幕的「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」。今年「德國館」邀請6家德國再生能源企業，除了展出最新技術趨勢與解決方案，更期望透過德國再生能源專家群的豐富經驗，與台灣業者共同合作並達到能源轉型的目標。

面對減碳議題，台灣政府計畫在2025年將再生能源發電比重提高到20%，並在2050年達到淨零排放目標。德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）表示：「德國為了實現淨零排放，在能源轉型方面已經規劃了很長的時間。根據最新的資料顯示，2023前三季，德國使用再生能源的發電比例已突破5成 ；其中再生能源發電中，有4成來自風力、近3成來自於太陽能。德國展現在能源轉型的企圖心與成果，也期待將此經驗分享給台灣。」

今年德國館的陣容堅強，包括新加坡商亞洲天鷹資本潔淨能源(股)台灣分公司(K0130)、德維特股份有限公司(K0225)、台灣艾納康有限公司(K0231a)、台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司(K0126)、德商美最時貿易股份有限公司台灣分公司(K0231)與台灣海力航空股份有限公司(K0232)，將分別針對太陽光電、風力能源、智慧儲能應用、多元創能與淨零永續等五個面向提出解決方案。德國再生能源專家群，也透過台灣最大的國際綠色能源產業交流平台與台灣業者長期合作。

「台灣國際智慧能源週」展覽期間，德國館於10月19日下午14點舉辦展商座談活動，讓與會者獲得第一手的資料解析。此外，展覽期間，德國館也將於10月18至20日，每日下午15:30起提供Happy Hour歡樂時光，現場提供包含保拉納小麥啤酒、德醲葡萄酒、BEMBEL WITH CARE德國蘋果酒、洛斯巴赫氣泡水與Miele研磨咖啡。