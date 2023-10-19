不畏台股震盪 三檔新兵台股高股息ETF吸金近67億！

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不畏台股震盪，高股息ETF續夯！10月16至18日同時募集的三檔台股高股息ETF新兵，短短天就吸金66億元，其中，中信成長高股息（00934）一口氣募集46.9億元，而野村臺灣創新科技50（00935）、台新臺灣永續高息中小型（00936）各募集10億元，高股息ETF買氣不墜，預計也將為台股再添銀彈。

三檔募集期間遇到台股重挫，不過，看好後市，投資人仍趁勢逢低布局。中信成長高股息ETF、野村臺灣創新科技50ETF將於11月1日掛牌，台新臺灣永續高息中小型ETF則將於11月8日掛牌，將成為台股新活水，投資人也可觀察各檔成份股的表現。

中信成長高股息ETF主打「月配息」、「賺股息，也賺價差」最受投資人買單。所追蹤的臺灣優選高股息指數每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長。前十大成份股為聯發科、聯電、聯詠、日月光、瑞昱、欣興、萬海、華碩、南電、頎邦。

而日資血統的野村投信，首役推出的「野村臺灣創新科技50ETF」買氣也不錯募集10億元。前十大成份股有台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光、緯創、智邦、欣興、聯詠、瑞昱。

「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」則是訴求國內首檔結合永續、高息、中小三優勢的台股ETF，主要看好「中小型股」具高成長爆發力，可大幅發揮資產配置效益。前十大持股為啟碁、東陽、聚陽、京元電、群光、中美晶、南電、華通、瑞儀、豐泰。