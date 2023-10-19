日本藝術家阿部乳坊作品來高雄漁港 邀您體驗「旅途之海」

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高雄市政府海洋局為推廣高雄彌陀漁鄉文化，與日本藝術家阿部乳坊合作，以「旅途之海 sea of travelers」為題，自10月20日至11月25日止，在彌陀漁港展出5件知名藝術作品，與高雄各漁港美食推廣活動相互輝映，盼透過藝術妝點海岸空間，吸引更多遊客前來體驗高雄的漁港之美。

高市府海洋局長張漢雄表示，彌陀漁港曾獲多項評鑑獎項肯定，以絕美夕陽聞名，是許多喜愛觀賞海景的民眾必走訪景點之一。

為推廣高雄漁產與漁鄉文化，海洋局特別邀請日本藝術家阿部乳坊以「旅途之海」為主題，在彌陀漁港的堤防步道、水中廊道及親水沙灘等場域展示藝術作品，生動且深具意涵，吸引民眾拍照打卡，在網路社群掀起熱議。

張漢雄表示，高雄漁鄉每年11月起將接連舉辦一系列漁產美食推廣活動，市長陳其邁非常重視這些沿海港區的觀光發展，期待「旅途之海」特展，帶動更多遊客來到海線漁鄉品嘗海鮮美食、欣賞藝術品。

海洋局指出，這次「旅途之海」展覽期間為10月20日起至11月25 日，展出作品中，「永恆旅者」陳列在水中廊道，形象為一位帶著飛鳥的旅者，用手指遠方預告旅程即將展開；「永恆的時間旅者」則是時間旅者和香包老虎共乘一舟，與觀看的民眾進行想像的時光旅行；金黃色人像雕塑「觀光」，最受遊客喜歡與它合照，這座拿著手機拍照的觀光客，反映人們在旅途中雀躍的心境。歡迎喜愛旅遊與踏青的廣大民眾，把握機會跟著阿部乳坊的作品，體驗高雄美麗的濱海風光。