2023台灣創新技術博覽會 逢甲大豐收 6專利2未來科技外加1金1銀1銅佳績

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「2023年台灣創新技術博覽會」10月12日至14日在台北世貿一館舉行，本屆創博會延續以「三館一區」呈現技術亮點，逢甲大學展現超強研發實力，於「發明競賽區」之學校發明區共計展出6項專利，且拿下1金1銀1銅佳績；此外並於「未來科技館」展出2項技術。

展出資訊包含「學校發明區」，由通識教育中心教授賴奇厚研發的「可穩定菌種活性之厭氧發酵系統及其方法」之專利榮獲金牌獎；產學營運與推廣處處長何主亮和材料科學與工程學系教師群陳瑛鴻、謝秉諺共同研發的「電漿氣霧裝置」之專利榮獲銀牌獎；建築專業學院教授顏貽祥和電子工程系教授梁詩婷共同研發的「自動化雙面光學檢測裝置」和「皮革瑕疵檢測系統」專利。

其中「自動化雙面光學檢測裝置」專利榮獲銅牌獎；其他還有化學工程學系教授簡彰胤研發的「氧化含氮分子的電極、其製備方法與應用」專利和水利工程與資源保育學系教授黃振家老師研發的「水文資料分析方法及水文資料分析系統」專利。

逢甲自控系教授林昱成 (右四)所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出，榮獲2023未來科技獎。圖／逢甲大學提供

「未來科技館」展出2項技術，包含由資訊工程學系教授許懷中研發之「足球賽事即時智能解析與紀錄系統」，以及由自動控制工程學系教授林昱成主導的跨校團隊，共同研發之「駕馭超進化之智慧電子避震系統」；其中「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術更榮獲本屆未來科技獎。

為落實與產業界之產學合作關係，逢甲大學參展之技術目前正徵求技術授權合作，歡迎對相關技術有興趣之企業先進，歡迎洽詢逢甲大學創業育成與事業發展中心經理陳嬿任 (電話：04-24517250轉6828)