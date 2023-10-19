10／19期貨市場掃描

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美股

受到公債殖利率跳高、企業財報雜陳以及中東戰火升級影響，美國四大指數18日全面殺低。

道瓊工業平均指數10月18日終場下跌0.98％（332.57點）、收33,665.08點。那斯達克指數下跌1.62％（219.44點）、收13,314.30點，創10月5日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌1.34％（58.6點）、收4,314.60點，創10月6日以來收盤新低。費城半導體指數下跌1.76％（61.22點）、收3,413.45點，創10月5日以來收盤新低。

中東緊張引發避險情緒，金價隨之上衝至兩個多月新高。芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）18日也大漲7.49％、收19.22點。

加薩走廊一家醫院遭爆砲轟，導致數百人喪生，引發以巴戰爭可能蔓延至其他地區的疑慮。市場原本期待，美國總統拜登（JoeBiden）訪問中東能透過外交手段調停衝突。然而，約旦政府在醫院遭到空襲後，決定取消拜登與約旦、埃及領袖及巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯（MahmoudAbbas）的四方峰會，讓衝突緩解的希望落空。

另一方面，美國獨棟別墅開工量在9月反彈，支持聯準會（Fed）恐讓利率「更高更久」（higherforlonger）的觀點，則帶動公債殖利率跳高。

MarketWatch報導，FactSet資料顯示，紐約債市18日尾盤時，美國10年期公債殖利率勁揚5.6個基點至4.902％，刷新17年高；30年期公債殖利率也跳漲4.2個基點至4.993％，創16年以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

GuggenheimInvestments總經及投資研究總經理MattBush表示，中東衝突推升不確定性，雖讓公債市場短暫迎來避險潮、帶動長債殖利率下滑，但在經濟終於因為緊縮貨幣政策而開始趨緩前，具有韌性的美國經濟依舊是市場關注重點。

原油

10月18日原油期貨價走揚，觸及兩周來最高，原因包括美國原油庫存消耗超出預期，以及巴勒斯坦加薩走廊一所醫院遭空襲，造成數百人死亡，伊朗呼籲所有伊斯蘭國家對以色列實施石油禁運，引發供應擔憂推升油價。

MarketWatch報價顯示，紐約商業交易所（NYMEX）11月西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.66美元或1.9％成為每桶88.32美元，創10月3日以來最高近月收盤價。歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）12月布蘭特原油期貨上漲1.60美元或1.8％成為每桶91.50美元，創9月29日以來新高。

美國能源情報署（EIA）18日公布的報告顯示，截至10月13日當周，美國商業原油庫存較前周減少450萬桶，過去五周有四周下降。前一天美國石油協會（API）公布的數據為減少440萬桶，標普全球普氏（S&PGlobalPlatts）調查的分析師平均預估為減少3萬桶。

美國當周汽油庫存減少240萬桶；蒸餾油庫存減少320萬桶。標普全球普氏的調查原先預估上周美國汽油庫存將減少80萬桶，蒸餾油庫存減少90萬桶。紐約原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存則是減少80萬桶。加薩衛生部發言人18日稱，以色列於17日空襲當地醫院，罹難人數至少達500人，為本次以巴衝突爆發以來，加薩地區單次死亡人數最多的事件。以色列軍方則抨擊，此事是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（IslamicJihad）發射火箭失誤所致，責任歸屬成為羅生門。

加薩醫院遇襲傷亡慘重，觸發阿拉伯世界怒火。伊朗外交部長HosseinAmirabdollahian18日呼籲伊斯蘭合作組織（OIC）成員國停止向以色列出售石油，並驅逐以色列大使。

其他能源期貨商品方面，11月汽油期貨價格上漲3％至每加侖2.35美元；11月燃料油期貨下跌1.2％至每加侖3.14美元；11月天然氣期貨下跌0.8％至每百萬英熱單位3.06美元。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品10月18日均上漲，黃豆期貨站上三週來新高，玉米和小麥期貨也因投資人逢低買進而走強。

CBOT報價顯示，11月黃豆期貨收盤上漲1.1％至每英斗13.1100美元，12月玉米期貨收盤上漲0.6％至每英斗4.9200美元，12月小麥期貨收盤上漲1.7％至5.8025美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月18日上漲1.2％至每磅84.24美分；10月粗糖期貨下跌0.0％至每磅27.48美分。

根據美國油籽加工商協會（NOPA）的最新報告，9月份美國黃豆壓搾量創同期新高，豆油庫存則處在近九年來新低，顯示內需市場強勁，帶動黃豆期貨價格走強。近期報告也顯示，美國出口商於2023-2024年度已向中國出口132,000公噸的黃豆。

業界專家指出，部分農民預期巴西部分產區乾旱嚴重，可能使黃豆價格進一步上揚。但部分交易商也選擇獲利了結，因此，黃豆期貨交易市場近日偶有出現劇烈波動。

小麥期貨也上揚，從之前的跌勢回升。市場預期，小麥出口大國印度今年的供應可能較為緊俏。印度政府正積極提高小麥產量，近日宣布將採購當地新一季小麥作物的價格調高7％，以鼓勵農民擴大種植。

農業網站SuccessfulFarming報導，普渡大學農業經濟學家MichaelLangemeier指出，2024年大宗商品價格可能下滑，但作物生產成本也可能降低，受肥料等輸入成本價格修正影響，2024年農作物的損益兩平價位可能較低。

根據美國農業部新發布的作物進度報告，截至10月15日止，美國玉米和黃豆收成進度分別達到62％、45％，冬麥種植進度也達到68％。

金屬

中東緊張引發避險情緒，金價隨之上衝至兩個多月新高。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月18日收盤上漲32.6美元或1.7％至每盎司1,968.3美元，創8月30日以來收盤新高；12月白銀期貨上漲0.3％至每盎司23.099美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1.3％至每盎司894.3美元，12月鈀金期貨下跌1.1％至每盎司1,134美元。

加薩走廊一家醫院遭爆砲轟，導致數百人喪生，引發以巴戰爭可能蔓延至其他地區的疑慮。市場原本期待，美國總統拜登（JoeBiden）訪問中東能透過外交手段調停衝突。然而，約旦政府在醫院遭到空襲後，決定取消拜登與約旦、埃及領袖及巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯（MahmoudAbbas）的四方峰會，讓衝突緩解的希望落空。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）將上述事件怪罪於以色列的空襲行動，而以軍則指責巴勒斯坦其他激進分子誤射火箭。

MarketWatch報導，過去12個月來，黃金期貨已大漲18.87％，而標準普爾500指數的總報酬則為18.7％。LibertasWealthManagementGroup總裁AdamKoos指出，中東衝突百分百是金價最近強彈的原因。

不過，CityIndex與FOREX.com的市場分析師FawadRazaqzada表示，美元走強趨勢未變、債券殖利率也再次跳漲，持有黃金的機會成本愈來愈高。這意味著，只要情勢稍有緩和，例如以色列與哈馬斯同意停火，金價就會再次下殺。

Razaqzada表示，從金價大漲的走勢來看，投資人似乎相信中東危機將嚴重惡化。

另一方面，美國獨棟別墅開工量在9月反彈，支持聯準會（Fed）恐讓利率「更高更久」（higherforlonger）的觀點，則帶動公債殖利率跳高。

FactSet資料顯示，紐約債市18日尾盤時，美國10年期公債殖利率勁揚5.6個基點至4.902％，刷新17年高；30年期公債殖利率也跳漲4.2個基點至4.993％，創16年以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢）。