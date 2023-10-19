桃捷棕線獲交通部通過 三心六線絡網願景邁進大步

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聯結桃園與大台北都會捷運路網的捷運棕線，交通部於18日召開委員會議審查，獲一致共識，請桃園市政府依委員及各單位審查意見修正及補充報告，經鐵道局檢視並與委員確認後，交通部將續轉行政院審議，桃園的三心六線路網願景又往前邁進一大步。

桃園市政府在會議中全力向委員爭取，並獲委員認同捷運棕線具北北桃捷運系統整合效益，並可形成北北桃1小時通勤骨幹，串聯大臺北與桃園地區生活圈。而桃園人口至今年8月已急速成長到231萬人，遠超過107年可行性研究階段目標(130)年的預估人口，所以捷運棕線採用中運量系統確有必要性及合理性，獲交通部委員會共識審查有條件通過。

捷運工程局局長劉慶豐表示，捷運棕線規劃路線自臺鐵桃園站北側復興路與中正路口，經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，共興建7座車站，全長約11.38公里，總經費約456.49億元。綜合規劃階段市府再優化可行性研究成果，使本路線與綠線共用機廠及整合維修資源，減少機廠用地取得，路線縱坡也由6％降為5.3％，提高旅客乘車舒適度、增加營運安全性及降低維運成本，達成永續營運之目標。

劉慶豐說明，棕線BRH01站規劃可透過地下連通道與臺鐵桃園站及桃園捷運綠線G07站轉乘，串接桃園環狀路網，使棕線服務範圍再延伸，BRH07站則與萬大線LG21站及中和新蘆線迴龍站採共構站內轉乘，相關銜接界面已與臺北市政府、新北市政府協商確認，目前委託臺北市政府代辦，並納入萬大線LG21站設計及施工。未來從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶。

後續將儘速依審查意見修正及補充報告後再送交通部續辦，並積極爭取行政院核定，並以綜合規劃核定後8年通車為目標。